La Comisión Disciplinaria del campeonnato del fútbol colombiano ratificó la sanción a Millonarios y a su hinchada por mal comportamiento de los aficionados en el partido del pasado 8 de junio contra el Junior de Barranquilla.

La sanción consiste en "dos (2) fechas de suspensión parcial de la plaza, tribunas occidental baja norte, occidental baja sur y occidental baja central", por lanzamientos de objetos desde las graderías al finalizar el partido, lo que se ratificó este sábado.



Ahora, se espera la decisión de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor, que es la encargada de responder la apelación del club bogotano.



El castigo aplica inmediatamente lo hace público la Dimayor, por lo cual en el juego de este sábado, contra Atlético Nacional, no habrá hinchas en esas graderías, y también se hará efectivo, si la comisión no decide lo contrario tras los recursos de reposición y apelación, en una eventual final si Millonarios logra clasificar.



El problema radica en que los aficionados ya tienen comprada la boleta para el juego contra Nacional, por lo que el trámite de la apelación debe de salir lo más pronto posible.



