La Dimayor confirmó que el partido Nacional vs. América no se disputará este domingo, luego de los actos violentos perpetrados por parte de la afición verdolaga.

Minutos antes del arranque del compromiso, integrantes de la barra de Nacional ‘Los del Sur’ se enfrentó a los uniformados, que velaban por el buen comportamiento del público.

(Nacional vs. América, en vilo por peleas entre hinchas y policía, video)(Clara Chía no se salvaría: inesperada reacción de Shakira 'daña planes' de Piqué)Según se conoció, el compromiso se disputará este lunes a las 10 de la mañana a puerta cerrada, pero la información no ha sido confirmada.

Antecedentes



Aficionados que ya se encuentran en las tribunas del Atanasio Girardot, han informado que se presentan fuertes desmanes de los hinchas del Atlético Nacional pertenecientes a la barra “Los Del Sur” y se presume que los hechos son producto de la inconformidad de los seguidores del equipo antioqueño con los directivos.

#ULTIMAHORA ➡️Se presentan desmanes al interior del estadio Atanasio Girardot, previo al inicio del partido entre @nacionaloficial y América de Cali. pic.twitter.com/EsNwonqYGG — HSB Noticias (@HSBnoticias) April 16, 2023



La relación entre los directivos de Atlético Nacional y la barra Los del Sur es tensa desde hace varios meses. El club les había dado participación directa en muchos aspectos del funcionamiento, como, por ejemplo, parte de la logística del estadio Atanasio Girardot.

Fuertes imágenes





Tras asegurar que "Nuestra institución vela por una cercanía con las barras organizadas de todo el país", Atlético Nacional afirmó que "tomó la decisión de suspender los beneficios económicos con la barra Los del Sur".



"Todos los aficionados son igual de importantes y por ello creemos firmemente que nadie debe tener privilegios sobre otros", añadió el equipo verdolaga.