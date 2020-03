Conclusiones de la reunión especial para la seguridad en el fútbol

Este lunes se llevó a cabo la reunión especial de la Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el fútbol, con diferentes entes como el Ministerio del Interior, la Dimayor y el Ministerio del Deporte. La idea era verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en lugares para la práctica de este deporte.

La ministra del Interior, con funciones delegatarias presidenciales, Alicia Arango, habló del compromiso del Gobierno con la seguridad dentro y fuera de los estadios. Para ello, se refirió a la importancia de incorporar nuevas tecnologías dentro de estos escenarios para tener mayor oportunidad de saber quiénes asisten, algo que viene solicitando la Dimayor.



"Para que se identifique cualquier comportamiento anómalo. La Dimayor está dispuesta a apoyarnos en temas de seguridad", dijo la ministra, quien anunció el Plan de identificación facial.



La Ministra agregó que este tipo de comisiones se realizarán en diferentes ciudades del país para intervenir integralmente a los jóvenes y líderes de las barras, que podrán construir a la convivencia en el fútbol y ser mediadores en casos de conflicto.

La ministra @AliciaArango resaltó la importancia de incorporar nuevas tecnologías en los estadios, para identificar a quienes tienen un mal comportamiento en estos escenarios deportivos.@AlcaldiaDeCali @Dimayor pic.twitter.com/q9MxduBNoE — MinInterior Colombia (@MinInterior) March 3, 2020





Agregó: "Quedó claro es que la Dimayor no va a suspender partidos. Solo Se suspenderá un partido solo por orden del alcalde o la policía. La mayoría de gente quiere entrar a fútbol".

En #Cali la Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el fútbol en #Cali, coincidió en que la @Dimayor no suspenderá partidos, porque los colombianos quieren disfrutar del fútbol e ir a los estadios.@AlcaldiaDeCali pic.twitter.com/YjVs8yjZh8 — MinInterior Colombia (@MinInterior) March 3, 2020



Precisó, además, que los hechos recientes de violencia en los que murieron dos personas en Cali, no están relacionados con fútbol.



"La comunidad en Cali y en Colombia deben tener claro que los dos desafortunados asesinatos que hubo, no tienen nada que ver con el tema del fútbol, independientemente de las camisetas, que fueran hinchas o no", dijo.





DEPORTES