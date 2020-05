Puntos claves de la reunión de clubes de fútbol con Mintrabajo

En la reunión del sábado pasado entre varios dirigentes del fútbol colombiano y el Ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, se tocaron puntos importantes.

El primero de ellos fue que los clubes pidieron, a través de César Camargo, hijo de Gabriel Camargo, máximo accionista del Tolima, un régimen especial de pensiones.



Le puede interesar: (Reunión de clubes y Mintrabajo provocó carta de Mindeportes al fútbol)



La teoría que se maneje en el interior de los equipos de fútbol es que los deportistas, en este caso, los futbolistas, se jubilan más temprano.



Aducen que en la reforma laborar debe haber un punto particular sobre los atletas porque su vida útil es menor, especialmente, los futbolistas.



El otro punto clave que se tocó fue el del pago de las primas. Los clubes llegaron con la idea de suspender ese derecho que tiene el empleado, pero el Ministro dijo que la situación era mucho más complicada.



Cabrera advirtió que el Gobierno Nacional analiza el tema y que sacará una serie de decretos sobre el particular, que serán anunciados en los próximos días.



Según el jefe de la cartera, la idea es que las primas no se acaben, que se cancelen, pero que había que facultar para que empleados y empleadores llegaran a un acuerdo para que se cancele la obligación.



De puede interesar: (Mindeporte toma decisión drástica para hablar sobre el tema del fútbol)



En la reunión con Álvaro Uribe, el jueves pasado, los clubes concluyeron que Ministerio del Trabajo tiene la idea de que en los equipos comiencen a trabajar lo antes posible, que los jugadores entrenen sin jugar partidos, con el fin de proteger las nóminas de los equipos y salvar las plazas laborales.



Deportes