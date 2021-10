Equipos de la Dimayor acuerdan mesa de trabajo para el plan 2022

Los dirigentes de los clubes profesionales de la Dimayor ya piensan en lo que será el 2022, el año del Mundial de Catar, y que obligará a hacer ajustes en los calendarios.



Este jueves, los dirigentes tuvieron una reunión de trabajo en la que se plantearon los primeros interrogantes respecto al 2022, año en el que habrá Liga, Torneo, Copa y la participación de los equipos en los torneos internacionales.

Acuerdan mesa de trabajo

La decisión que tomaron los directivos de los clubes profesionales es la de programar una mesa de trabajo en la cual se discutirá lo mejor para el calendario del fútbol colombiano.



Definieron que esta mesa se llevará a cabo en Bogotá los días 22 y 23 del mes de noviembre.



La idea, dijo una fuente directiva, es "elaborar un adecuado presupuesto para el año entrante".

Propuesta de un torneo largo

Desde hace unos días se ha conocido de la intención que existe desde la Dimayor para llevar a cabo un torneo largo en el 2022 y no dos, como sucede actualmente.



La modificación se daría debido a que el calendario internacional será diferente, dado que el Mundial de Catar no será a mitad de año sino al final.



"Todos sabemos de las ventajas y desventajas de un formato de campeonato de un año y la diferencia de uno cada semestre. Tenemos una presión grande el próximo año con tres fines de semanas de elecciones y tendremos Mundial de fútbol donde el 15 de noviembre no debemos estar jugando fútbol. Por lo tanto, puede haber la posibilidad de presentar un campeonato diferente para el otro año".", dijo el presidente de la Dimayor, Fernando jaramillo, hace unos días en ESPN.



Sin embargo, algunas fuentes consultadas entre los clubes ya indican que la propuesta no goza de respaldo, al menos por ahora.



Por ahora, comenzarán las discusiones y se espera que en la mesa de trabajo se pongan de acuerdo para definir un calendario que será bastante apretado.



