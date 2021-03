Balance de la asamblea de clubes de la Dimayor

Los clubes afiliados a la División Mayor del Fútbol Colombiano asistieron de manera virtual y presencial a la Asamblea Ordinaria de 2021, en la sede deportiva de la FCF.



La reunión fue liderada por el presidente de la entidad, Fernando Jaramillo Giraldo, quien estuvo acompañado del secretario general Daniel Cardona, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurun Franco, y los representantes ante el comité ejecutivo de la FCF, Luis Gabriel Miranda y Juan Fernando Mejía.

En el encuentro se aprobó el informe de gestión del presidente de la Dimayor. Según se conoció, con 27 votos a favor, seis en contra y uno en blanco (América no votó).



Finalmente el tema de los derechos de TV que tanta discrepancia genera entre los clubes, no se trató.



Mientras que la gran noticia del día fue la ratificación en asamblea de la Federación Colombiana de Fútbol, de no autorizar la afiliación del Cúcuta Deportivo.



"Las diferentes áreas arrojaron un balance positivo por el liderazgo y los cambios que se vienen realizando en el interior de la organización. Además, se resaltó el compromiso que han tenido los directivos de los clubes y sus equipos para desarrollar las 5 competencias organizadas por la institución, en medio de la pandemia covid-19, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y haciendo un gran esfuerzo económico", dijo la DImayor en un comunicado.

Por último, se eligieron diferentes integrantes para los diferentes órganos decisorios de la DIMAYOR.



