Los puntos claves de la asamblea de la Dimayor

La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, dio continuidad a la asamblea extraordinaria, con presencia de manera virtual de los 36 clubes afiliados, después de aproximadamente 13 horas de reunión se agotó el orden del día. En primer lugar, se escucharon los proyectos de reformas estatutarias propuestos por los diferentes clubes, de lo cual se aprobó lo siguiente:

– Eliminar las comisiones de contratación y mercadeo, escenarios deportivos, desarrollo del fútbol, asuntos legales, para fijar salario del presidente y el Comité de Presupuesto.



– Cumplir con los lineamientos que contiene el Reglamento de Licencias y el Reglamento de Fair Play Financiero, y así mejorar la solvencia económica de los clubes del Fútbol Profesional Colombiano.



– Se podrá modificar la reglamentación de las competencias una vez hayan iniciado, cuando no puedan ejecutarse de la forma en las que fueron aprobadas.



Esto debido a decisiones emitidas desde el Gobierno Nacional, y/o las autoridades competentes nacionales e internacionales, que se constituyan como fuerza mayor, emergencias sanitarias declaradas o cualquier evento similar.



Durante el encuentro se modificó el sistema de juego de la Liga BetPlay DIMAYOR y Torneo BetPlay DIMAYOR con el fin de reactivar el Fútbol Profesional Colombiano ante las dificultades enfrentadas por la emergencia sanitaria que atraviesa el país.



SISTEMA DE JUEGO LIGA BETPLAY DIMAYOR 2020

Fase I: (Todos contra todos)



– Continuar con el campeonato con los puntos respectivos tanto en la reclasificación, como en la tabla de posiciones, hasta la fecha 20. Es importante recordar que se deben jugar los partidos aplazados, que son: Deportivo Cali vs Millonarios FC, y Deportivo Pasto vs Deportes Tolima.



– Una vez completadas las 20 fechas, los ocho (8) clubes en la tabla de posiciones avanzarán a la Fase II del campeonato.



Fase II: (Cuadrangulares semifinales)



– Se disputará con 2 cuadrangulares compuestos por los 8 clubes clasificados de la Fase I. Estos cuadrangulares se disputarán en partidos de ida y vuelta. El primero de cada cuadrangular avanzará a la Fase III.



Fase III: (Final)



– Los clubes provenientes de la Fase II disputarán la Final de la Liga BetPlay DIMAYOR 2020 en partidos de ida y vuelta. El ganador de esta serie será el campeón de la Liga BetPlay DIMAYOR 2020.



LIGUILLA



Fase I:



– Los doce (12) clubes que no clasificaron a los cuadrangulares semifinales, se dividirán en 3 cuadrangulares (mecanismo para formar los 3 cuadrangulares por definir) y en cada cuadrangular se disputarán partidos de ida y vuelta.



– Avanzarán a la siguiente fase el primero de cada cuadrangular y el mejor segundo de todos los cuadrangulares.



Fase II:



– Los cuatro (4) clubes clasificados a esta fase, jugarán en dos (2) llaves (mecanismo para formar las 2 llaves por definir), partidos de ida y vuelta, los ganadores de esta serie jugarán la siguiente fase.



Fase III:



– Los dos (2) clubes ganadores de la fase II, jugarán un partido de ida y vuelta para definir el finalista de la Liguilla.



Fase IV:



– El club ganador de la Fase III jugará partidos de ida y vuelta contra el club que por tabla de reclasificación le corresponda Colombia N°4 para Conmebol Suramericana 2021.



Por otro lado, los cupos para las competencias internacionales para el año 2021 se distribuirán de la siguiente manera:



Conmebol Libertadores 2021



– Colombia N° 1: Campeón Liga BetPlay DIMAYOR 2020.



– Colombia N° 2: Sub Campeón Liga BetPlay DIMAYOR 2020.



– Colombia N°3: Club con mejor posición en la tabla de reclasificación que no tenga cupo a Conmebol Libertadores.



– Colombia N°4: Campeón Copa BetPlay DIMAYOR 2020.

Conmebol Sudamericana 2021



– Tres de los cupos serán entregados por tabla de reclasificación a aquellos clubes que no tengan derecho a participación a Conmebol Libertadores.



– El cuarto cupo será entre el ganador de la Liguilla y el club que por tabla de reclasificación le corresponda Colombia N°4 para Conmebol Sudamericana 2021.



SISTEMA DE JUEGO TORNEO BETPLAY DIMAYOR 2020



Fase I: (Todos contra todos)



– Continuar con el campeonato con los puntos respectivos, tanto en la reclasificación, como en la tabla de posiciones, adicionando 2 fechas (2 partidos). Es importante recordar que se debe jugar el partido aplazado entre Barranquilla FC vs Bogotá FC.



– De acuerdo con lo anterior, se jugará hasta la fecha 15 y se sumarán esos 2 partidos, los cuales serán por sorteo, para un total 10 fechas que restan por jugar en la Fase I.



– Una vez finalizada las 10 fechas, los ocho (8) clubes en la tabla de posiciones avanzarán a la Fase II del campeonato.



Fase II: (Cuadrangulares semifinales)



– Se disputará con 2 cuadrangulares compuestos por los 8 clubes clasificados de la Fase I.



– Estos cuadrangulares se disputarán en partidos de ida y vuelta. El primero de cada cuadrangular avanzará a la fase III.



Fase III: (Final)



– Los clubes provenientes de la fase II disputarán la Final del Torneo BetPlay DIMAYOR 2020 en partidos de ida y vuelta. El ganador de esta serie obtendrá un cupo para participar en la Liga BetPlay DIMAYOR 2021.



Repechaje:



– El perdedor de la Final del Torneo BetPlay DIMAYOR 2020, jugarán partidos de ida y vuelta con el club que este mejor ubicado en la tabla de reclasificación del Torneo 2020. El ganador de esta serie obtendrá el otro de cupo para participar en la Liga BetPlay DIMAYOR 2021.



– Si el perdedor de la Final del Torneo BetPlay DIMAYOR es el primero en la tabla de reclasificación, ascenderá de forma directa, sin necesidad de jugar partido de repechaje.



Asimismo, se estableció que la Copa BetPlay DIMAYOR mantendrá el mismo sistema de juego que fue aprobado en la Asamblea Extraordinaria del 30 y 31 de octubre de 2019.



Las fechas de reinicio de las competencias organizadas por la DIMAYOR serán anunciadas en el momento que el Gobierno Nacional autorice la Fase 4 y 5 del Protocolo de Bioseguridad, en donde permite el entrenamiento específico y la puesta en marcha de los torneos.



Por otro lado, se asumió el compromiso de citar la Junta de Competencia de la Liga Femenina DIMAYOR, que analizará la reactivación del campeonato femenino.



Los clubes afiliados aprobaron que la administración de la DIMAYOR pueda modificar los artículos de los reglamentos en las competen m ok cias organizadas por la entidad. Lo anterior para que el desarrollo de los campeonatos se ajusten al Protocolo y directrices emitidas por el Gobierno Nacional.



La próxima asamblea extraordinaria será el 7 de agosto de 2020, para la elección del nuevo presidente de la DIMAYOR.



