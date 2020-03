Así vive Julio Comesaña su aislamiento por el coronavirus

Julio Avelino Comesaña ya es uno de los patriarcas del fútbol colombiano. Uruguayo de nacimiento, pero barranquillero para casi todo, llegó al país en 1972 para jugar en Millonarios. Al año siguiente, su vida se cruzó con la de Junior y, aunque va y vuelve, ya echó raíces allí.

Comesaña cumplió 72 años el pasado 10 de marzo y es el único de los 20 técnicos de la primera división del fútbol colombiano al que cobija la medida que dictó el presidente Iván Duque: todos los mayores de 70 años deben permanecer en sus casas, al menos, hasta el 31 de mayo, como prevención contra el coronavirus, salvo en caso de citas médicas, abastecimiento o trámites bancarios. Es decir, así el equipo profesional siguiera entrenando, él no lo podría dirigir.

El técnico del Junior de Barranquilla, además, tiene un factor adicional de riesgo: el pasado 4 de marzo, su equipo enfrentó a Flamengo, campeón de la Copa Libertadores, en el estadio Roberto Meléndez, de Barranquilla. Su equipo perdió 1-2. El técnico de ese club, el portugués Jorge Jesús, fue diagnosticado con el Covid-19. También se contagió Mauricio Mattos, vicepresidente del club.



Sin embargo, Comesaña se toma el tema con tranquilidad, incluso con humor: “Siempre he dicho que no me asusta morirme, sino cómo me muera. Uno piensa tantas cosas encerrado en la casa...”, le dijo a EL TIEMPO.



“Bromeo mucho con mis amigos: siempre les dije que después de los 70 años, a uno le daban la casa por cárcel. Puede que sea mejor que estar en la calle ahora”, agregó.



Con tantos años metido en el tema del fútbol (debutó como jugador profesional en Racing de Uruguay, en 1967, y comenzó a dirigir en 1982, cuando arrancó en el Medellín), Comesaña prácticamente nunca ha parado en su hogar.



“Ahora empiezo a asumir cosas y esta es una nueva vida para mí. Nunca he estado en mi casa y ahora sí lo estoy, tengo acá a mi hija y mi nieta, que viven muy cerca; a mi esposa, a la señora que nos ayuda”, explicó.



Eso sí, a Comesaña no lo dejan ayudar en las labores de la casa: “No puedo tocar nada”, afirmó.

El encuentro

Comesaña reconoció que tuvo contacto cercano con Jorge Jesús, el técnico del Flamengo. “Antes del partido estuve con él, lo saludé, le di la mano, un abrazo cortito. El que le dio Teo (Gutiérrez) fue un poquito más largo”, señaló.



Cabe recordar que Jorge Jesús dirigió a Teo en su paso por el Sporting de Portugal, en 2016, y que antes y después del partido se saludaron efusivamente.



El colombo-uruguayo explicó que el tema de los viajes internacionales de Junior para disputar la Libertadores 2020 hace que las precauciones que ahora deben tener sean mayores.



“El sábado pasado entrenamos. El lunes volvimos a prácticas y con el cuerpo médico habíamos hablado de la posibilidad de trabajar en dos turnos, en grupos de a 10, pero tal como se desarrollaron las cosas, la idea es que todos nos quedemos en la casa”, puntualizó.



“Con los médicos hablamos además de que veníamos de partidos en el exterior, así que hablamos con cada jugador e hicimos lo que ellos llaman un tamizaje, para ver cómo estaban”, agregó.



A todos esos factores hay que agregar que el viaje que hizo el Junior a Quito, donde perdió 3-0 con el campeón de la Copa Suramericana, Independiente del Valle, el pasado 11 de marzo, tuvo unas circunstancias muy particulares y difíciles.



"Veníamos de jugar en Bucaramanga el sábado anterior. Ese viaje a Quito fue desastroso. Estuvimos encerrados tres horas y media en el avión en Cali, a donde nos desviaron porque el aeropuerto de Bogotá estaba cerrado por una tormenta. Luego llegamos por fin a Bogotá y en el vuelo a Quito también hubo demora para aterrizar, duramos haciendo sobrevuelo un buen rato. Aterrizamos a las 4 de la mañana", expresó.



Comesaña afirmó que las características de una ciudad como Barranquilla en esta época del año también son particulares.



"Esta época de Barranquilla es de brisas y esa brisa trae mucha porquería. Es época de alergias, la gente toma mucho antialérgico, loratadina y esas cosas. Esas alergias son terribles. Además, la gente está afuera, hay humedad, está el aire acondicionado, esa situación es complicada por los síntomas de problemas respiratorios", explicó.



Los síntomas del coronavirus suelen manifestarse 14 días después del contagio, por lo cual, si hubo algún caso tras el contacto con gente del Flamengo, ese plazo se cumple este miércoles.



"Jugamos el 4 y estamos a 18. Pero también tuvimos el viaje a Ecuador, el regreso fue el 11, así que sobre esa fecha también hay que hacer la cuenta", dijo el DT. "Todos están haciendo la cuarentena y están esperando que no sientan nada. En mi caso, yo me siento perfecto", añadió.



"Todos los jugadores están advertidos: el primero que sienta algo, que avise de inmediato para hacer las pruebas. Y si aparece algo, todos en cuarentena, porque todos estuvimos expuestos. Si se llega a presentar algún caso, hay que estar mucho más alerta", concluyó el DT.



Jugó en ocho clubes de tres países y ha dirigido a 14 equipos. Pero la casa de Comesaña es Junior, con el que tuvo dos etapas como jugador y ¡nueve! como entrenador. Por eso es extraño verlo en su casa, encerrado, cuando siempre ha respirado fútbol. Tendrá hasta mayo para seguir pensando en lo que viene, mientras el fútbol sigue parado, tanto el local como los torneos de Conmebol. Es una nueva vida, a los 72 años.



