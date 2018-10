Kevin Londoño, volante del Once Caldas, vive el momento más difícil de su carrera deportiva, luego de haber sido operado el 20 de septiembre de la fractura de peroné que le ocasionó Gabriel Fuentes, defensor del Junior. En el encuentro de la décima fecha de la Liga, Fuentes tuvo una barrida desmedida contra Londoño, que debió ser sancionada con pena máxima.

Londoño debe esperar tres semanas más para empezar a trabajar con el pie izquierdo. "Son jugadas fortuitas del juego, creo que no le vi ninguna intención rara a él de poderme fracturar. Gracias a Dios no pasó a mayores, somos compañeros y eso es el fútbol", dijo el mediocampista a EL TIEMPO.



Usted está fracturado, lo fracturaron. ¿había vivido algo así antes?



Nunca había tenido una lesión que me hubiese podido sacar de competencia más de dos o tres días, incluso, en Jaguares tuve la posibilidad de jugar la clasificación a finales del primer semestre con Santa Fe y Leones, con desgarro en el posterior y pude jugar.



¿Habló con Fuentes, él lo llamó a disculparse?



Él se disculpaba, que de pronto no pensara que estuviera mal, que me haya tirado a lesionar, que él estaba derrotado. Yo le dije que tranquilo, que lo entendía, de pronto en esa jugada no hubiese sido él sino que hubiese sido yo el que lo hubiese pisado a él y lo hubiese fracturado. Me siento fuerte para volver.

Kevin Londoño, en plena recuperación para volver a jugar con el Once Caldas. Foto: Ramón Andrés Salazar



¿Hubo mala intención de Gabriel Fuentes?



En ningún momento. No creo que él, siendo colega y siendo también jugador, vaya a querer eso. A él le pudo haber pasado lo mismo. Lo sentí muy triste, lo sentí muy mal cuando me llamó. Le dije que estuviera tranquilo, que eran cosas del fútbol.



¿Cree que Fuentes merece ser parado durante el mismo periodo que usted no pueda jugar?



No soy una persona rencorosa, entonces pienso que no. Es un muchacho joven, se está jugando una oportunidad de ser un baluarte en el Junior, de ser un jugador indispensable, de sacar a su familia adelante. Pienso que debe seguir jugando, haciéndolo de la mejor manera. Ojalá pueda ser ficha clave en el Junior de Barranquilla y pueda afianzar su carrera.



¿Siente rabia al saber que Fuentes sigue en competencia, mientras usted debe estar convaleciente varias semanas?



Siento un poco de tristeza por no poder aportarle a mis compañeros, pero ellos mismos me transmiten esa tranquilidad porque lo están haciendo de la mejor manera, entonces al estar sacando los resultados, me dan la confianza a mí de tomarme mi tiempo adecuado para recuperarme.



¿Qué se viene ahora para Kevin Londoño?



Lo mejor. Soy un jugador que va llegar a aportarle al Once Caldas, que va a volver, creo, en mejor nivel del que estaba.



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA