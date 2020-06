Así va el estudio del Gobierno al protocolo del fútbol

Fuentes de alto nivel del Gobierno consultadas por EL TIEMPO aseguraron que este miércoles aún se estudia el protocolo presentado por el fútbol profesional para autorizar entrenamientos de fase individual, para luego ir pasando a la fase de prácticas colectivas, primero en pequeños grupos.

En el Gobierno saben que en el tema particular del fútbol hay presiones para la autorización de la reanudación de los partidos de la Liga, anunciados para agosto.



Sin embargo, según supo este diario, el grupo de expertos epidemiólogos que están trabajando en el tema y el Ministerio de Salud apenas tendrían una decisión al respecto la próxima semana, la cual estaría dentro de un decreto para la reanudación se entrenamientos individuales y colectivos para deportistas profesionales sin referirse a la vuelta de la competencia.

Las pruebas

Los expertos evalúan diferentes factores para la vuelta del fútbol en medio del aumento de número de contagios de la pandemia de la Covid-19 en el país. El primero es que las pruebas de detección rápida, aparte de no ser 100 por ciento eficaces, son recomendadas para seguimiento y no para diagnóstico.



El segundo, que preocuparía al grupo de análisis del Gobierno, es que las pruebas moleculares, que son confiables, solo sirven para evaluar el instante de la toma. Es decir, no garantizan que la persona se contagie con el nuevo coronavirus incluso apenas momentos después de realizada la prueba.



Todo eso obligaría a que los equipos de fútbol garantizar un absoluto rigor en el aislamiento de los jugadores, técnicos, asistentes y demás relacionados desde el mismo momento de la toma de la prueba molecular para poder dar la luz verde.



Otra de las preocupaciones que tendría el Gobierno, según las fuentes consultadas, es que, si bien consideran al fútbol como el “espectáculo por excelencia del país”, al abrir la posibilidad de que se reanude el torneo con los entrenamientos de individuales a colectivos, se vean obligados a darle vía libre a la apertura de otras actividades.

¿Enfermedad laboral?

En el Gobierno, además, se estaría abriendo la teoría de que en caso de presentarse algún positivo, se abriría la posibilidad de interpretarlo como una enfermedad laboral, con todas las cargas que eso implica para sectores, por ejemplo, las Administradoras de Riesgos Laborales.



Cabe recordar que el Ministerio del Deporte ya entregó a la Dimayor y a la Federación Colombiana de Fútbol una carta con diez consideraciones sobre el protocolo, relacionadas con el cumplimiento de los puntos del mismo, aspectos logísticos, normas para verificar su cumplimiento, la financiación de las pruebas a las personas involucradas, la afiliación de los jugadores a la seguridad social, entre otros aspectos.



Este martes, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) también entregó un documento a los Ministerios de Salud y Deporte y a la Federación Colombiana de Fútbol, tras trabajar con una mesa de expertos en infectología y epidemiología.



En ese documento, además de presentar algunas recomendaciones acerca de bioseguridad, distanciamiento social y manejo de residuos en las distintas fases del regreso a competencia, la agremiación recalca la importancia de realizar pruebas moleculares y no rápidas, la periodicidad de las mismas y el papel de las ARL, las EPS y los clubes para garantizar su implementación.



Este lunes, el Ministro del Deporte, Ernesto Lucena, por su parte, expresó que existían preocupaciones, además, por los tiempos para la contratación por parte de la Federación de Fútbol y/o la Dimayor de la firma que tome y procese las pruebas, así como del manejo de eventuales casos positivos.



A ese respecto se creía que, inicialmente, en el caso de un positivo, esa persona sería aislada durante dos semanas. Sin embargo, como dijo el jefe de la cartera de Deporte, se estaría evaluando la opción de determinar el aislamiento total del equipo en que se presente el contagio.



