La clasificación del Deportivo Cali a la final de la Liga 2021-II lo acerca a la posibilidad de regresar a la Copa Libertadores. Sin embargo, hasta ahora, solamente hay tres casillas totalmente definidas para el fútbol colombiano en los torneos de Conmebol en 2022.

Cabe recordar que Colombia tiene cuatro casillas en cada uno de los torneos de clubes del sur del continente.



Cómo se reparten los cupos a la Copa Libertadores

Con respecto a la Copa Libertadores, Deportes Tolima ya tiene asegurado cupo para la fase de grupos, como Colombia 1, por haber sido campeón del primer semestre. También está fijo Atlético Nacional, que será Colombia 4 y por esta razón deberá jugar las fases previas. Lo logró por ganar la Copa Colombia.



El campeón del segundo semestre será Colombia 2 e irá a la fase de grupos. Y el tercer cupo del país, que será para la fase previa, lo obtendrá el primer equipo del acumulado del año que no haya obtenido casilla por otra vía.



Pero se puede presentar el siguiente caso: que Tolima vuelva a ser campeón en el segundo semestre. Si eso ocurre, el cupo de Colombia 2 lo obtendrá el mejor de la reclasificación y Colombia 3, el siguiente en esa tabla.



Hoy, Millonarios tiene casilla a la Libertadores, con 82 puntos. Pero aún lo puede superar Deportivo Cali, que llegó a 78. Podría darse el caso de que gane el último partido de los cuadrangulares, uno de los de la final y que la pierda por penaltis: llegaría a 84. Si Millos no gana al menos un partido, tiene esa casilla en riesgo.

Copa Sudamericana: tres cupos en disputa y uno fijo

Los puestos para la Copa Sudamericana serán para los primeros tres equipos de la reclasificación que no hayan ido a la Libertadores: hoy los tendrían Cali (78 puntos), Junior (75) y América (65). El que ya está fijo es Medellín, que aseguró el cuarto cupo como campeón de la Copa Colombia 2020, que terminó en enero de este año.



La Equidad, con 60 puntos, aún tiene opciones de ir a la Sudamericana. La única forma en que se quede por fuera es que Alianza Petrolera sea campeón de Liga.



