Así va la lucha por los cupos a torneos de la Conmebol

Colombia tiene ocho cupos para los torneos de Conmebol en 2019, cuatro para la Copa Libertadores y cuatro para la Suramericana. La recta final de la Copa Colombia, que comienza este miércoles, reactiva el interés por conocer en qué van las posibilidades de clasificación de cada equipo.

El único equipo que ya tiene asegurada su participación internacional el año entrante es el Deportes Tolima, como campeón de la Liga 2018-I. Así se repartirán las casillas restantes y así están las opciones.

Quedan tres cupos para la Libertadores

Tolima ya está en la fase de grupos de la Libertadores. A esa fase también ingresará el equipo que quede campeón en el segundo semestre. Otros dos equipos accederán al torneo en las fases previas: el campeón de la Copa Colombia y el primero de la reclasificación que no haya ganado ningún título local en 2018.



Hoy, Nacional es primero en el acumulado del año, con 64 puntos. Tolima es segundo con 61, pero ya no cuenta para la reclasificación. Así que la ventaja de los verdes sobre su más inmediato seguidor, Medellín, es de nueve puntos. A Once Caldas, cuarto, le lleva 14 unidades. Cabe recordar que para esa tabla cuentan todas las fases de la Liga, incluyendo las finales. ​



Cuatro equipos colombianos siguen en competencia en la Copa Suramericana: Junior, Cali, Santa Fe y Millonarios. Si alguno de ellos gana ese torneo internacional, Colombia quedaría con cinco representantes en la Libertadores 2019, pues el campeón de la Suramericana obtiene casilla.

La lucha por la Suramericana

Los cuatro cupos para la Copa Suramericana se reparten también por la vía de la reclasificación. Los obtienen los cuatro equipos que tengan más puntos, descontando a los dos campeones de la Liga y al de la Copa Colombia.



Hoy, clasificarían a ese torneo Medellín (55 puntos), Once Caldas (50), Junior (48) y Deportivo Cali (47, +10 en diferencia de goles y 38 tantos a favor). Equidad iguala en puntos y diferencia con Cali, pero apenas ha marcado 29 tantos.



Más abajo están Rionegro Águilas (40), Santa Fe (39), Patriotas (38), Millonarios (37), Huila y Alianza Petrolera (36), Bucaramanga, América y Jaguares (32).



De los equipos llamados grandes, el que más complicado está es América. Nacional y Medellín tienen buen ahorro de puntos. Millos, Santa Fe, Cali y Junior siguen en la Suramericana. Los rojos de Cali, en cambio, quedaron afuera muy temprano en su participación internacional y en la Copa Colombia y en la reclasificación están lejos.



