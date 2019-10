Santa Fe apuesta a su euforia y Millonarios, a sus ahorros

La tabla de posiciones muestra a Millonarios cuatro puntos por encima de Santa Fe. Sin embargo, el estado de ánimo en el remate del campeonato es clave, y, hoy, eso se ve mejor del lado rojo que del azul.

La ilusión de clasificar para los dos equipos está más que viva. Y a eso le apuestan este miércoles los dos clubes. Los rojos jugarán de local contra el Huila (8 p. m., por la señal alterna de Win Sports). Los azules visitarán al Tolima en Ibagué (5 p. m., por RCN).



Del lado rojo, tras un comienzo terrible, el cambio de actitud fue clave. Siete victorias consecutivas, sin recibir goles, son el reflejo de una tremenda reacción.



“Llegar acá ha sido el fruto de un trabajo arduo, de mucha fe en lo que se venía haciendo y de una fortaleza mental que necesitábamos para salir de este bache. No nos creemos el cuento, vamos paso a paso, y ahora lo importante es seguir sumando puntos que nos lleven a la clasificación”, dijo el mediocampista Daniel Giraldo.



Santa Fe tendrá varias bajas: no estarán Andrés Pérez, Edwin Herrera ni Maicol Balanta. Sebastián Salazar, Federico Arbeláez y, posiblemente, Fabio Burbano serían los reemplazantes.



En Millonarios, en cambio, los dos últimos partidos no han sido buenos, en especial el del domingo contra Patriotas (0-0).



Sin embargo, de lo malo, el DT Jorge Luis Pinto destacó un aspecto: “Venimos mejorando en la parte defensiva, y eso es algo que destaco. Hay que seguir trabajando en varios aspectos y tratar de ir sumando en el camino”, dijo.



Si en Santa Fe hay bajas, en Millonarios es aún más complicado el panorama. El venezolano Wuilker Faríñez y el costarricense José Guillermo Ortiz están con sus selecciones y, además, se lesionaron Mackálister Silva y Cristian Arango. La nómina que tiene Pinto no es muy larga, así que tendrá que improvisar con lo que le quede.



