Los cupos a torneos internacionales tras clasificación de Junior

El panorama de la clasificación a los torneos internacionales cada vez es más claro. A falta de los dos partidos del grupo B y de la final, así está el tema de la clasificación a torneos internacionales:

Junior (primero de la reclasificación, 88 puntos): tiene asegurado un cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020 por su título en la Liga 2019-II. De ser campeón otra vez este semestre, le abriría un cupo en esa misma instancia al primero de la reclasificación que no tenga estrella.



Tolima (segundo, 85 puntos, diferencia de goles de +24): hoy estaría en la Copa Libertadores por reclasificación. Pero podría perder esa casilla si Cali es el campeón. ¿Por qué? Porque para que eso ocurra, los verdes necesitan que América empate, y luego superarlos por diferencia de goles o por tantos anotados. Con esa igualdad, América superaría a Tolima en el acumulado del año y lo mandaría a jugar Copa Suramericana.

América (tercero, 85 puntos, +13): hoy estaría en la Copa Suramericana. Un triunfo o un empate con Santa Fe lo mete en la Copa Libertadores por primera vez en 11 años. Si es campeón, clasifica a Tolima a la fase previa de este mismo torneo.



Nacional (cuarto, 78 puntos): el equipo que dirige Juan Carlos Osorio estará en la Copa Suramericana. Este miércoles derrotó 0-1 al Cúcuta Deportivo.



Millonarios (quinto, 78 puntos): a pesar de no haber entrado a los cuadrangulares en el segundo semestre, los azules volverán a la Copa Suramericana.



Deportivo Cali (sexto, 78 puntos): hoy está en la Copa Suramericana. Pero podría ir a la fase de grupos de la Copa Libertadores si es campeón.



Deportivo Pasto (séptimo, 70 puntos): en este momento no tiene cupo en torneos internacionales. Pero si el campeón es Junior, América o Cali, irá a la Copa Suramericana. Un título de Santa Fe lo deja con las manos vacías.



Independiente Medellín: ya clasificó a la fase previa de la Copa Libertadores como campeón de la Copa Colombia.



Santa Fe: puede ir a la Copa Libertadores si es campeón del segundo semestre. De lo contrario, no tendrá participación internacional en 2020.



