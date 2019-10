Qué tanto afectó la asamblea de Dimayor a las peticiones de jugadores

Los dirigentes de los clubes de la Dimayor tuvieron dos largas sesiones de trabajo en los que comenzaron a fijar pautas para el 2020. De lo que sucediera en esa asamblea, más lo que pase este viernes en la reunión citada por el El Ministerio del Trabajo y la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos de la OIT –Cetcoit–, podría depender el futuro de la relación entre los dirigentes de Dimayor y la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro).



En realidad, tras la asamblea, no hubo muchos avances. Es más, hay un punto que podría complicar totalmente el panorama: los presidentes de los clubes no autorizaron al presidente de la entidad, Jorge Enrique Vélez, para asistir a la reunión en Mintrabajo.

Es más, estudian una reforma estatutaria en la que prohibirían a la cabeza visible de la Dimayor inmiscuirse en temas de orden laboral. Esto dijo Vélez al respecto:

Yo lo único que sé es que no estoy autorizado a ir y las decisiones que tomen otros no me corresponden. La asamblea no me autorizó y se hizo reforma de estatutos

EL TIEMPO supo que varios presidentes de clubes tienen en sus planes asistir a la reunión citada en el Ministerio, pero actuando a título individual por cada club.



Acolfutpro se ha quejado repetidamente de que Dimayor les ha cerrado las puertas del diálogo y en ese orden de ideas, no tienen un interlocutor para discutir un pliego de peticiones que había sido presentado el pasado 11 de septiembre.



Dimayor respondió que no podía acceder a las pretensiones de la agremiación al no tener carácter vinculante y que esos pedidos tenían que hacerse individualmente con cada club.

El otro tema que está trabado es uno de los puntos que Acolfutpro incluyó en su pliego, que es la realización de la Liga femenina. La edición del 2019 apenas duró 80 días y para los clubes que quedaron afuera en fase de grupos, la competencia solo fue de 35 días.



Dimayor argumentó problemas económicos para la realización de este campeonato y lo único que garantizó es que, para el 2020, el torneo sería igual al de este año a no ser que apareciera un patrocinador.



"Ese esfuerzo nos tocó hacerlo solos, todo fue pagado por la Dimayor y por la Federación,, con una plata de Conmebol, más los equipos que hicieron el esfuerzo", dijo Vélez.



"Voy a hablar como dicen los antioqueños: en la rumba la pasamos muy bueno, pero en el guayabo me dejaron solo y necesito que me acompañen. Estamos listos para trabajar con el fútbol femenino, no queremos utilidades pero tenemos que trabajar todos", agregó.

