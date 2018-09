Comisión recomendará a Dimayor no aceptar oferta de WIN por el Premium

El tema de la creación del canal Premium para la transmisión de los partidos del fútbol colombiano será el tema central de la asamblea de la Dimayor que se llevará a cabo el próximo jueves. Allí, su comisión de mercadeo y contratación recomendará a los dirigentes de los equipos profesionales no aceptar la oferta realizada por el canal Win Sports.

Según conoció EL TIEMPO, la comisión considera que el fútbol colombiano puede tener mayores ingresos para el mismo modelo de negocio, que los planteados en la propuesta de Win Sports (cuyos accionistas son RCN TV y AT&T, propietaria de Directv), que según sus proyecciones podría entregarle 2, 3 billones de pesos a la Dimayor en 10 años.

Cabe recordar que Win Sports tiene un contrato vigente con la Dimayor que vence en el 2026, es decir, en 8 años, lapso en el que estiman que ingresen a los equipos un monto cercano a los 2 billones de pesos.



La comisión, según pudo establecer EL TIEMPO, considera que es "una buena oferta", pero que "no cumple con sus expectativas" por lo que, la semana pasada, le propusieron a Win Sports mejorar las condiciones. Hasta el mediodía de este martes (25 de septiembre), a 48 horas de la asamblea, eso no ha sucedido.



Sin embargo, pese a la recomendación que hará la comisión, la asamblea podrá decidir si la acepta o no, o si decide tomar la oferta de Win. La comisión está integrada por los presidentes de Millonarios, Jaguares, Unión Magdalena, Cortuluá, Rionegro, Junior y Cartagena.



Hay versiones que especulan con que probablemente llegue ese día una oferta de Caracol TV o que aparezca un jugador sorpresivo del que también se ha hablado, que es el grupo de Paco Casal, empresario uruguayo dueño de la empresa Tenfield y del canal de televisión GolTV.



Según algunas fuentes, Casal o sus representantes ya habría sostenido una reunión en Barranquilla con el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez y Fuad Char, dueño del Junior. Vélez negó de manera rotunda y categórica que esa reunión en Barranquilla haya existido.



Algunos asesores jurídicos contactados por algunos integrantes de la comisión consideran que el actual contrato con Win Sports puede ser llevado a un tribunal de arbitramento, pues consideran que tiene “fisuras y posibles incumplimientos” que darían la posibilidad de romperlo y así buscar la oferta económica que esperan con otros jugadores del mercado. A la fecha, en la Dimayor solo hay una oferta real y concreta, que es la de Win Sports.



El modelo del premium

​

El canal Premiun es el modelo de TV en el cual el fútbol colombiano pasaría del modelo mixto actual, con partidos por señal abierta y cerrada, a uno de pague por ver.

La propuesta de Win es la de sacar los partidos abiertos, que son dos por fecha a través de RCN y cuyo contrato termina en 2021. Pero en ese tema hay más discrepancias. Algunos integrantes de la comisión consideran que no pueden acabar con la TV abierta y que en el contrato está la posibilidad de que sean hasta 3 los partidos transmitidos, eso, dicen, les da mas alcance en materia de hinchas, publicidad... etc.



En el modelo planteado, Se emitirían cinco partidos en diferido y cinco en directo. A ese canal tendrían que abonarse los aficionados. Según cifras extraoficiales, ese nuevo canal costaría alrededor 35.000 pesos por suscriptor. Los operadores de TV se quedarían con el 35 por ciento de cada suscripción. Dimayor aspira a reducir esa cifra. Del 65 por ciento restante, el 83 por ciento iría a la Dimayor y el restante sería para los accionistas y la operación del canal.



En la administración pasada, el expresidente de Dimayor, Jorge Perdomo, recibió una carta de intención de Caracol TV que estaría interesados, junto a Fox, en hacer el canal Premium, pero eso al parecer no pasó de ser una intención. El propio Perdomo aseguró el día que salió del cargo, que había una oferta por 2 billones de pesos.



DEPORTES