Por ahora, sigue perdiendo: así le fue a Once Caldas en la reposición

La Comisión Disciplinaria del campeonato ratificó su decisión de quitar el punto que Once Caldas había logrado contra Deportivo Pereira y dar como ganador al equipo visitante, por incluir en el juego a Elvis Mosquera, que estaba suspendido.

El club de Manizales había presentado el recurso de reposición para recuperar el punto. "Fue el mismo organizador del campeonato quien indujo a error al CLUB ONCE

CALDAS, puesto que éste actuó bajo la seguridad y certidumbre de que la información contenida en el Sistema Comet, como es costumbre, contenían datos e información verídica", dice el documento presentado por el Once.



"Téngase en cuenta adicionalmente que el Comité Disciplinario del Campeonato dejo de lado el hecho de que el Jugador Elvis Mosquera no fue sancionado con tarjeta amarilla en el encuentro deportivo por la primera fecha disputado contra Santa Fe, puesto que como se puede verificar en el video adjunto", agrega.



Sin embargo, la Comisión consideró: "No se puede considerar que lo reportado en el sistema COMET tenga el alcance de autoridad en materia disciplinaria o que pueda desconocer las normas aplicables o las decisiones de los órganos disciplinarios competentes. Razón por la cual, el Once Caldas S.A. tenía conocimiento de una situación consolidada de: i) cuatro amonestaciones para el señor Mosquera a lo largo de la Liga BetPlay DIMAYOR 2020 debidamente notificadas a través de las resoluciones 002, 004, 007 y 013 de 2020 y ii) de una amonestación adicional para el jugador Mosquera en el partido entre Alianza Petrolera S.A. y Once Caldas S.A. por la 11ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR 2020. Situación que automáticamente generaba una fecha de suspensión en la competencia Liga BetPlay DIMAYOR 2020".



Al Once Caldas le queda una oportunidad para recuperar el punto: la apelación ante la Comisión Disciplinaria de la Dimayor, que es una instancia superior.



El resultado de este juego se volvió clave para el tema del descenso, pues los dos puntos adicionales que obtiene el Pereira son ahora la diferencia que tiene sobre los dos equipos que hoy perderían la categoría, Boyacá Chicó y Jaguares.



DEPORTES

