El tema de la violencia en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta durante el partido entre Unión Magdalena y Junior, el sábado en la noche, cuando se presentó una gresca entre hinchadas de ambos equipos que dejó heridos, destrozos y una persona muerta no fue estudiado por la comisión disciplinaria de la Dimayor este lunes, pero sí lo hará el martes al medio día.

Al minuto 73 del clásico costeño que iba 1-1, el árbitro central, Éder Vergara, se vio obligado a detener el compromiso porque aficionados de ambos equipos se enfrentaron violentamente en las gradas. Algunos llevaron la reyerta al campo de juego. Hubo agresiones con puños, cuchillos, botellas. Además, 200 sillas fueron arrancadas de las gradas.



¿Por qué el plazo?

La Policía Metropolitana de la ciudad de Santa Marta reportó que hubo dos personas heridas y que una de ellas, un hincha del ciclón bananero, falleció y fue identificado como Brandon Gustavo Somosa Gutiérrez, quien era integrante de la barra del Unión Magdalena la Garra Samaria Norte.



El presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, le dijo a EL TIEMPO que la comisión no se reunió porque pidieron un plazo para presentar algunas explicaciones.



El Unión Magdalena reportó que había un pacto de no agresión entre las barras que no fue respetado. Dijo que hubo 650 policías, y el Escuadrón Móvil Antidisturbios. El club pidió solidaridad de la Dimayor: “Hemos sido víctimas”, dice.



Sobre las posibles consecuencias disciplinarias por lo ocurrido en Santa Marta, Jaramillo manifestó el domingo: “El tema seguramente será estudiado por la Comisión Disciplinaria del campeonato, que probablemente actúe con toda la firmeza del caso”.



Este año ya se había presentado un incidente con la barra del Unión Magdalena, fue el 12 de febrero, fanáticos que estaban en la tribuna sur del estadio Sierra Nevada entraron a la cancha y agredieron a jugadores del Unión, tras provocación de Ronaldo Lora.



