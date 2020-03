Comisión Arbitral habla sobre los árbitros que están suspendidos

El máximo accionista de Boyacá Chicó, Eduardo Pimentel, volvió a alborotar el tema del nivel de los árbitros en Colombia al asegurar que los apostadores están influyendo en el resultado de los partidos y ofrecer una recompensa de 50 millones de pesos a quien le entregue pruebas al respecto.

Pimentel, incluso, llegó a publicar una fotografía en su cuenta de Twitter entregando a una persona que no aparece en la imagen un fajo de billetes.



Al respecto, el presidente encargado de la Comisión Arbitral, Óscar Toro, dijo: “Si no hay pruebas le hacen daño al fútbol. Yo invitaría que si tiene las pruebas nos las haga llegar. Estamos dispuestos a hacer la investigación que sea necesaria.



Toro le dijo a EL TIEMPO que hay varios jueces que no han vuelto a ser designados, pero por motivos físicos y técnicos y no por estar involucrados en temas de apuestas ilegales.



Entre los árbitros parados están dos que hacen parte del panel Fifa. Uno, Mario Herrera, por sus graves errores en el partido entre Tolima y Junior, el 23 de febrero. Ese día, incluso con la ayuda del VAR, Herrera expulsó mal a Larry Vásquez, del Junior; no dio un gol legal de los visitantes y luego omitió una jugada de penalti a favor del Tolima.



El otro es Alexander Ospina, quien cometió varios errores en el partido Boyacá Chicó vs. Pereira, el 22 de febrero, antes de que Pimentel lanzara sus acusaciones. Ospina dejó de pitar al menos un penalti para el Chicó por una mano.



Hay otra jugada de un empujón en el área en un cobro de tiro de esquina en la que Ospina toma la medida disciplinaria pero no marca la pena máxima. En la imagen de TV no se alcanza a notar si la bola ya estaba en juego.



“No vamos a revelar el nombre de los otros jueces para no ponerlos en la picota pública, son árbitros jóvenes con mucho futuro. Hemos cambiado la metodología. Les estamos dando asistencia psicológica, puede que les afecte trabajar bajo presión o sentirse bajos de personalidad”, dijo Toro.



“En sus colegios y asociaciones arbitrales les están dando instrucciones técnicas, los ponen a estudiar otra vez, les hacen actualizaciones. Se dejan de designar un tiempo y luego se vuelven a tener en cuenta, primero en la B”, agregó.



