Colombia recupera el ánimo para superar el mal momento contra Ecuador

La Selección Colombia Sub-23 buscará un milagro en Armenia que le permita mantenerse vivo en el Preolímpico, luego del tropiezo contra Argentina, en un encuentro que se caracterizó por los desaciertos defensivos, el nerviosismo del equipo, la falta de definición y las malas decisiones del cuerpo técnico encabezado por Arturo Reyes.

Ganar es la única posibilidad de la ‘tricolor’ frente a Ecuador, otro urgido del triunfo que espera mantenerse en carrera. El representativo nacional necesita dejar atrás la desconfianza y exponer la valentía con la que no han contado para continuar con el sueño de Tokio 2020.



“No hay margen de error, el primer partido hay que dejarlo atrás y salir ahora contra Ecuador a demostrar porque estamos acá y queremos los 3 puntos que nos ayudarán mucho a nosotros”, dijo Andrés Felipe Reyes.



Uno de los hombres fundamentales en el esquema de Arturo es Kevin Balanta, quien prácticamente está descartado por una lesión en el tobillo y se debe buscar la mejor solución que lo reemplace ante los ecuatorianos.



“Va a ser falta, pero creo que los volantes que trajo el profesor Reyes están a la altura para este torneo y ellos tienen la capacidad para hacerlo en función al equipo”, aseguró Andrés Felipe.



Ante la ausencia de Balanta se precisa de un hombre fuerte y fijo en la mitad, que ayude a distribuir el balón y apoye la salida del conjunto que se desvanece frente al marco contrario.



“Ahora contra Ecuador solamente queda estar unidos, respaldándonos, porque eso es lo que nos va a llevar más allá de lo que queremos”, concluyó Reyes.



Los cafeteros deberán apelar a la tranquilidad y a la paciencia, sin olvidar la inmediatez de conseguir la victoria.



Una de las alternativas que podría ser usado por el técnico es Iván Angulo, que en caso de actuar desea entregarle soluciones a la ofensiva y ser el artífice del crecimiento del grupo.



“Sabemos que va a ser un partido complicado como todos estos, todos los equipos tienen grandes jugadores. Todavía no sé si estaré desde el inicio, pero si lo estaré, estaré dispuesto para entregar lo mejor”, manifestó Angulo.



En la selección se percibe optimismo, el grupo conoce su realidad y son conscientes de la responsabilidad de su segundo encuentro, en cual no se le permite una nueva falla.



“Tratamos de corregir los errores que cometimos contra Argentina y creo que los encontramos bien y esperamos que en ese partido contra Ecuador nos puedan salir las cosas muy bien”, puntualizó Angulo.



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Pereira

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA