Sub-20, Millos y Nacional, al pan, pan; y al vino, vino (Meluk le cuenta)

De todo como los locos, pues hay temas a lo loco. A los hechos: al pan, pan; y al vino, pues vino. Basta de conspiraciones de ignorancia y fanatismo, de mal llamados periodistas hinchas que dan alaridos dizque de “atracos y robos” porque le dieron o no le dieron un gol o un penalti al equipo al que le hacen fuerza con la camiseta y corneta. ¡Un espanto, de verdad! A los hechos.



La Sub 20, con pie derecho

Gustavo Puerta celebra su gol contra Israel. Foto: EFE

En un partido mano a mano contra Israel, en el que el portero Marquines sacó seis pelotas de gol (sí, ¡6!) y en el que se iba perdiendo, Colombia logró darle la vuelta y conseguir un triunfo fundamental de entrada, 2-1, en el minuto 90 con un remate del capitán Puerta, el volante de marca. Un triunfo clave porque a la segunda ronda pasan, además, los 4 mejores terceros.



El partido salió envenenado y bien se pudo perder. Pero el equipo, de las manos de su portero, luchó y tuvo más coraje que fútbol para vencer. ¡Claro que eso vale! Dos detalles de lunes festivo: en los 9 minutos de descuento finales, los ‘pelaos’ colombianos ‘se encalambraron’, se tiraron al piso, cortaron el ritmo del juego... ¡Oficio, decimos! ¡Je! Vayan viendo. Y dos: ese uniforme B de las selecciones Colombia es muy feo. Jugamos con la camiseta de Venezuela.

Millos: bien y mal

Medellín vs. Millonarios Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

Empatar de visitante está bien. Sacar un punto en Medellín es muy bueno. Pero como se dio el partido de apertura del cuadrangular semifinal B de la Liga, Millonarios regaló dos puntos con el 2-2 final del sábado. Siempre estuvo arriba en el marcador y Medellín –con todo respeto– era una mula mansa y controlada. Millonarios regaló el triunfo, primero con Stiven Vega, quien perdió la marca en el cabezazo del 1-1, y después, con el gol que se hizo el portero Álvaro Montero en un tiro libre en el que se paró mal, intuyó mal y le hizo vista al balón que entró por su palo.



Culpable indiscutible. Por ese tipo de jugadas puntuales, que no son menores ni detalles aislados, el Millonarios dirigido por Alberto Gamero ha perdido todos los títulos que se esperaban de él. Seamos claros: de arranque, Millos, más que ganar un punto, perdió dos.

Nacional, bien y mal II

Pasto vs. Nacional Foto: Dimayor

Lo mismo se aplica para Nacional, que, aunque su portero lo había salvado, ganaba 0-1 en Pasto hasta la última jugada en la que le empataron. La discusión enorme está en si se sancionó mal una jugada en la que pareció, a primer golpe de vista, que el balón entró en el arco pastuso.



Sin embargo, no hay una sola imagen de TV que permita asegurarlo. En nuestra Liga no hay sensores que hagan vibrar un reloj de gol a los árbitros, ni ojo de halcón, ni la obligación de poner unas cámaras extras en la línea de gol o dentro del arco. Desde mi comodidad frente a la TV, le doy la razón al árbitro: no hay evidencia suficiente para decir que ese balón fue gol. Supongamos que esa pelota entró... ¡No hay cómo probarlo. Es una suposición! Esta vez estoy con el juez, así los hinchas verdes, incluidos los de credencial de prensa, griten que los “robaron”. ¡Bah!

Guardiola y el City

Manchester City. Foto: AFP

Hay que ser muy estúpido para decir que Pep Guardiola no es un gran técnico porque tiene equipos millonarios de jugadorazos.

Quizás el primer factor para ser un estupendo entrenador es tener la seguridad de que los equipos contraten con bolsillo campeón. El fútbol es de los futbolistas, de Messi, Xavi e Iniesta, de Gundogan, De Bryune y Haaland, pero también es de Guardiola, sin ningún lugar a dudas. Lo demás es de tercos fanáticos ególatras mal llamados periodistas. Así no es.



