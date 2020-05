'Nadie me puede decir que por la cédula no puedo trabajar': Comesaña

Julio Comesaña volvió al ruedo. Otra vez vuelve a ser noticia, tras tutelar al presidente de Colombia, Iván Duque, reclamando su derecho al trabajo.

Lo hizo debido a las decisiones del Gobierno de no dejar salir a los mayores de 70 años. El técnico del Junior tiene 72 años y no podría dirigir, pues no debe salir de su casa, por determinación delas normas.



La semana pasada, Comesaña habló duro, dijo que se sentía bien de salud y que nadie le podía cohibir hacer su trabajo.



“Yo tengo derecho al trabajo. Soy una persona sana totalmente. Estoy dispuesto a que me hagan los exámenes que quieran, de sangre, de pulmones, de todo lo que es el organismo, del hígado, del corazón, de lo que quieran. No de covid 19, que lo puede tener cualquiera”, dijo Comesaña al periodista Fabio Poveda, de Blu Radio.



Y agregó: "Yo no tengo ninguna enfermedad. No tengo nada. Y quitarme el derecho al trabajo estando en buenas condiciones, cumpliendo con todas las normas... Nadie me puede decir que por la cédula yo no puedo trabajar. Toda la vida me he cuidado. Estoy sano y tengo derecho al trabajo”.



Julio Avelino Comesaña, interpuso una acción de tutela contra el presidente Iván Duque y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, alegando “derecho al trabajo, a la igualdad, a la libertad personal, a la dignidad humana y a la salud mental”.



Comesaña presentó la tutela el martes pasado a través de su abogado, Julián Páez, ante el Tribunal Superior de Barranquilla.



