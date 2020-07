Atención, proponen histórico revolcón en la Dimayor: nueva liga

Este jueves fue un día movido en la Dimayor. Durante todo el día se llevaron a cabo reuniones y discusiones en torno al futuro del presidente Jorge Enrique Vélez. Sin embargo, en la noche, en una reunión de 16 equipos, se empezó a cocinar otra decisión: hacer realidad una nueva liga, con otra estructura.

Los equipos esperan a que Vélez acepte renunciar, como se lo han pedido en los dos últimos días, primero con 16 cartas en su contra, y este jueves con pedidos directos de Millonarios, América, Nacional, Once Caldas, Medellín y Alianza. Pero paralelamente, aterrizan una vieja idea que han tenido los clubes más 'grandes' del país, con una nueva estructura en la que haya una repartición diferente de los recursos que llegan de los derechos de TV.



Esta ha sido una batalla que han dado hace tiempo equipos como Millonarios y Nacional, que no consideran que haya reparticiones iguales con equipos de menos envergadura en el fútbol colombiano.



Se trata de crear una liga con los 16 equipos que se reunieron este jueves en la noche, que son:

América

Nacional

Medellín

Valledupar

Once Caldas

Quindío

Boca Juniors

Alianza

Pereira

Atlético

Pasto

Leones

Tolima

Real Santander

Unión Magdalena

Millonarios.

Estos 16 clubes invitarían a otros 4: Junior, Cali, Bucaramanga y Barranquilla. En este modelo, quedarían por fuera los clubes que han hecho oposición a la administración de la Dimayor, entre ellos, Santa Fe, el más representativo de esos opositores. En la noche del jueves la reunión continúa.



