Clubes de la Dimayor buscarán 'conciliación' por pagos no recibidos

Siguen los problemas en el fútbol colombiano. Este sábado hubo una nueva reunión de clubes para tratar el delicado tema de los contratos de TV con Win Sports, con el patrocinador principal de las competiciones, Betplay, y también con Golty y Bavaria.

Algunos clubes están indispuestos por los pagos no recibidos. Durante la semana se conoció de manera extraoficial que Win habría pagado entre el 25 y el 30 por ciento de los dineros del mes de junio. También se supo que el patrocinador principal no ha pagado en los últimos dos meses, tal como han indicado algunos dirigentes.



Los equipos no estarían de acuerdo con los argumentos que les dieron de Win y Betplay. "No quieren cumplir con lo pactado. Aprovechan el tema de la cuarentena para eludir los pagos", dijo un dirigente consultado.



Sin embargo, los equipos acodaron en su reunión buscar una conciliación. Según supo EL TIEMPO, la Dimayor diseñará cuatro propuestas de pago y en consenso los clubes elegirán una para enviarla a las dos empresas, en una búsqueda para destrabar esta nueva situación que ahonda la crisis financiera de los equipos. La semana entrante los clubes definirían la propuesta. "La idea es llegar a un acuerdo gana gana", dijo un dirigente consultado.



Ante la versión de prensa que corrió el sábado de que los clubes se negarían a iniciar competencias si no reciben los pagos completos, otro dirigente consultado dice que "no se trata de amenazas, sino que no tendrían recursos para iniciar".



El fútbol colombiano está suspendido desde marzo por la pandemia del covid-19 y en estos momentos se adelanta la implementación del protocolo de bioseguridad para reactivar entrenamientos.





