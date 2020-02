Análisis: frenar a Miguel Borja, la dura tarea que tiene Santa Fe

Un segundo o un centímetro, eso es lo que necesita Miguel Ángel Borja para recibir la pelota, para luego protegerla con su pesado lomo y sus largos brazos; un segundo y un centímetro de libertad le bastan para girar y encañonar, para palanquear su potente pierna derecha –o la izquierda– y acomodar la pelota lo más lejos posible del arquero, como si presintiera su ubicación sin mirarlo, aunque lo mira en ese segundo único en el que Miguel Borja, el estelar jugador del Junior que hoy visita a Santa Fe en la cuarta fecha de la Liga, remata y celebra.

A Miguel Borja no le pueden otorgar ese segundo ni ese centímetro. Si su adversario parpadea, pierde. Porque Borja no solo recibe y gira y patea, también recibe, gira y asiste, o gira y arranca en un cambio de velocidad trepidante, de primera a quinta, para encarar hacia el arco, mientras el defensor, ya perdido, ya resignado, intentará derribarlo.



Borja ya no es el mismo del 2015, cuando se dio a conocer en Bogotá, jugando para Santa Fe, donde no tuvo un paso muy recordado por la afición. Hizo 10 goles en 33 partidos y erró un penalti contra el Junior para una fallida clasificación a la semifinal de la Liga. Sin embargo, volvió a Cortuluá para demostrar que los goles estaban palpitando en su pierna derecha: fue goleador del apertura 2016 con 19 tantos, y de ahí, a Nacional y Palmeiras. Un técnico que sacó provecho de su potencia y su juego fue Carlos el ‘Piscis’ Restrepo, que era el técnico de la Selección Colombia juvenil en la que despuntaba Miguel Ángel.

Miguel Borja en su etapa en Santa Fe. Foto: Hector Fabio Zamora / EL TIEMPO



“Es un jugador muy potente. En el corto espacio te toma ventaja y con su cuerpo cuida la pelota o ‘pivotea’. Su potencia le ayuda mucho en los últimos metros del campo. Con esa potencia arranca y te saca los dos o tres metros que necesita para hacer un gol”, cuenta Restrepo, quien no duda en que solo hay una forma de marcarlo, como para que tomen nota en Santa Fe.



“Hay que estar referenciándolo, obligándolo a que descargue la pelota, que no vaya a girar o que no gane el espacio a tu lado porque ahí sí es muy complejo. En el ‘pivoteo’ tiene buena técnica, se acompaña bien para luego atacar el espacio, ese es otro de sus fuertes. Es muy de área, no de estar saliendo a los lados, ni sabe salir de la raya, lo hace en un movimiento corto y luego en un desmarque de ruptura ataca el espacio. El disparo es muy potente, muy categórico, con borde interno elige muy bien el palo más lejano del portero”, dice.

Hay que estar referenciándolo, obligándolo a que descargue la pelota, que no vaya a girar o que no gane el espacio a tu lado porque ahí sí es muy complejo FACEBOOK

TWITTER

Borja es el típico delantero potente y veloz que hace estragos en el área si tiene espacio y un buen asistidor. En Junior lo tiene, es Teo Gutiérrez, con quien se combinan como si llevaran jugando juntos toda la vida. Tanto que el propio Borja dijo que en Brasil no había un jugador como Teo, así que encontró a su ayudante ideal.



Borja lleva dos goles en tres partidos, uno de penalti contra el DIM. En ese juego, Borja entró como una exhalación al área, tras pase de Teo, y lo derribaron

Miguel Borja celebra su primer gol oficial con Junior. Foto: Carlos Capella

‘En zona y anticiparlo’

Borja ha evolucionado mucho. Pero sus primeros entrenadores no dudan en que mantiene esas características tan propias que ha venido puliendo tras su paso por Brasil. El DT Néstor Otero lo tuvo pocos partidos en Equidad, en 2013, y opina: “Es muy potente, con mucha fuerza. Tiene un gran remate con ambas piernas, buen juego aéreo, sabe jugar de ‘pívot’, sabe salir a recibir la pelota y juntarse: es un delantero moderno. A jugadores como él hay que anticiparlos, tenerlos cerca, porque él se voltea con facilidad, se apoya en el rival y remata. Siempre hay que estar atentos y concentrados, y también en el juego aéreo, que es peligroso”.



Otero, quien ha dirigido a equipos como Tolima, Cali y Santa Fe, sugiere que a Borja hay que marcarlo en zona, pero aclara: “Cuando llegue a la zona, el defensor central debe intentar anticiparlo, eso es”.

A jugadores como él hay que anticiparlos, tenerlos cerca, porque él se voltea con facilidad, se apoya en el rival y remata. Siempre hay que estar atentos y concentrados, y también en el juego aéreo FACEBOOK

TWITTER

Hay técnicos que aconsejan que a estos atacantes hay que obligarlos a que tomen el camino que el defensor quiere. Para eso hay que cubrirle un costado a fin de que él tenga que ir por el otro. El defensor tiene que ir un paso adelante, pensar más rápido y actuar más rápido. Además, el trabajo defensivo, en general, pasa por anular a sus pasadores, porque si a Borja se lo aísla, en este caso de Teo, puede perder su capacidad, aunque con él nunca se sabe.

Miguel Borja. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

“A veces, Borja tiende a que si el equipo no lo está surtiendo, se pierde un poco, pero eso es algo que ha venido trabajando. Hoy lo veo muy maduro, y para cualquier rival es problemático porque, a veces, esas tardes que no está fino para asociarse, tiene el gol y marca la diferencia”, agrega el ‘Piscis’ Restrepo.



A ese jugador incómodo, al que no le pueden dar ni un segundo ni un centímetro, deberá frenar Santa Fe este sábado para buscar su primera victoria del campeonato.



PABLO ROMERO.

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET