En cinco puntos, lo que mostró el Santa Fe de Harold Rivera

Arrancó la era de Hárold Rivera en Santa Fe. Y arrancó con empate, sin goles. El equipo cardenal volvió a ceder puntos, pero al menos esta vez dejó algunas buenas sensaciones. Estas fueron las claves.

1. Actitud: lo más valioso que mostró Santa Fe en su presentación contra Patriotas fue la actitud que mostró el plantel, hubo entrega, coraje, lucharon cada pelota, hubo una presión constante al rival para recuperar la pelota. El medio campo estuvo sólido, con Pérez y Roa. El equipo tuvo el dominio del balón y nunca se resignó. Esa entrega es algo innegociable en Santa Fe.

2. Orden: si algo se le criticó al equipo durante la etapa corta del DT Patricio Camps fue el caos táctico. No parecía haber funciones claras o los jugadores no estaban asimilando la idea del entrenador. Atacaba en tumulto y defendía en montonera. Santa Fe necesitaba con urgencia hacer un alto y revisar su orden, sus movimientos. Aún falta coordinación, claro, es el primer juego con el nuevo DT, pero sí se vio un equipo más organizado.



3. Opciones: como desarrollo de lo anterior, Santa Fe logró acercarse con peligro, no una, varias veces. Y si no llegó al gol es porque aún tiene el defecto de la ansiedad y porque se encontró con un gran arquero rival. Pero el equipo pateó, llegó, generó sus oportunidades, unas buenas, unas no tanto. Así es como se llega al gol.



4. Respuesta defensiva: otro defecto del equipo era su fragilidad defensiva. En esta oportunidad no es un punto certero de análisis porque Patriotas lo atacó muy poco (ninguna vez en el primer tiempo), pero eso también fue producto de la disposición ofensiva de los cardenales, de la presión, de adelantar las líneas. Y cuando Patriotas lo atacó, tres veces, con buenas oportunidades, el arquero Leandro Castellanos respondió como se espera de un portero de su categoría. También dejó buenas sensaciones el nuevo central, Rentería, que se vio bien acoplado con Torrijano.



5. Táctica: el equipo de Rivera jugó con un sistema 4-2-3-1, en el que es prioridad el juego por las bandas. Eso intentó hacer con los extremos Balanta y Burbano, que explotaron los costados y tuvieron acercamientos importantes. Por el centro, un armador, Jhon Velásquez, de buen partido. En el área, estuvo el puntero, Duque, que tuvo al menos tres oportunidades de anotar y no pudo. Pero la pelota le llegó. Atrás, el equipo jugó un 4-2, con Pérez como el volante destructor y Roa en a doble función, de recuperar y dar salida. Los laterales también tuvieron clara intención ofensiva. El sistema parece ser la apuesta de Rivera, que cuando sacó a Velásquez fue para darle paso a otro armador, Roger Torres.



Deportes