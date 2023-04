Claudio Sergio Rodríguez, exfutbolista y entrenador argentino del Unión Magdalena, anunció en una rueda de prensa que no tiene planeado renunciar al equipo. Dicha afirmación se dio posterior al partido que concluyó 2-2 del Ciclón contra Junior.

El técnico aseguró: “Yo paso al costado no voy a dar. Usted fíjese que Cali y Junior también llevan ocho partidos sin ganar. No sé qué me quieres decir. Si la pregunta es con doble sentido, con mala intención, no se la voy a contestar, pero yo paso al costado no voy a dar”, le respondió al periodista que le cuestionó si consideraba que era momento de renunciar.

La pregunta la hizo un comunicador que trabaja con el medio Crónica del Unionzazo, quien ya había intentado cuestionar a Rodríguez en Manizales, sin obtener respuesta.



El entrenador añadió que las preguntas con mala intención no tenían respeto alguno, “yo pongo a los que están mejor, aunque a ustedes les parezca que no”, comentó.

Por último, consultado sobre los jugadores jóvenes que podrían darle una nueva dinámica al equipo, aseguró que los llevaba de a poco, que no se fijaba en la edad, ni en el nombre, sino en el talento.

Ahora bien, en el partido de Unión Magdalena y Águilas Doradas, que se disputó en el estadio Sierra Nevada, su equipo quedó triunfante con el marcador 3-1 y no dudó en destacar la buena gestión y talento de los futbolistas.

