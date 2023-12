Claudia López defiende proyecto de El Campín y arremete contra congresistas

Claudia López salió en defensa del proyecto del estadio El Campín tras crítica de la congresista Jennifer Pedraza, en un pronunciamiento en sus redes sociales este martes.

Pedraza afirmó: “Faltan sólo 10 días para la adjudicación de la APP del Campin hecha con la ley del embudo: 99 por ciento de las utilidades para el privado y solo el 1 por ciento para el distrito, a pesar de que Bogotá pone uno de los mejores predios de la ciudad”.

Y agregó: “Formalmente le pido a la alcaldesa @ClaudiaLopez que, a dos días de terminar su periodo, no se adjudique esta APP y se realice un estudio serio que sustente la división de las utilidades. También sería clave evaluar una mayor ampliación del Campín”.



López no se quedó atrás y rápidamente, por la misma vía, por las redes sociales oficiales, criticó y aclaró el panorama sobre este importante tema.



“Jennifer sorprende de tu inteligencia esta tontería que dices. La APP del Campin deja toda la infraestructura nueva y publica para Bogotá por más de dos billones de inversión: nuevo estadio, nueva sede de la orquesta filarmónica, nuevo parque, nuevos espacios comerciales, nuevo espacio público”, escribió la alcaldesa.



“Y además de eso, deja una participación en los ingresos de las actividades, que es más alto para el privado que debe recuperar su inversión (es una inversión no un regalo) y menor para el distrito que recibe un ingreso, pero que desde el principio recibe toda la infraestructura y a futuro quedará también con todo el ingreso de uso2, declaró.



Por último, la alcaldesa sugirió que la directora del Idrd, Blanca Durán, podría mostrar en detalle todo el proyecto.



“Ahora si eres de las que crees que porque hay inversión privada (es una alianza público privada) entonces es privatización, alienación y miseria entonces lo que tienes es un complejo ideológico que ninguna información ni explicación va a superar. @blancaduranh con gusto te muestra en detalle todo el proyecto y la inversión prevista”, sentenció.

