La Real Sociedad, con una victoria contundente sobre el PSV Eindhoven (3-0), y el

Nápoles, tras ganar al Leicester (3-2), se clasificaron para los dieciseisavos de final de la Liga Europa y mandaron a sus rivales a jugar la Liga Conferencia tras la disputa de la última jornada de la fase de grupos de la Liga Europa.



Con diez de los dieciséis equipos clasificados, sólo quedaban seis plazas en juego en la última jornada. Los grupos B, C, F y H aún tenían media docena de billetes que asignar y hasta once equipos iban a pelear por estar en los dieciseisavos de final. Leicester, Spartak Moscú, Nápoles, Legia Varsovia, PSV Eindhoven, Real Sociedad, Estrella Roja, Braga, Midtjylland, Dinamo Zagreb y Genk eran los candidatos.



Al final, el gato al agua se lo llevó la Real Sociedad, el Spartak Moscú, el Nápoles, el Braga, el Estrella Roja y el Dinamo Zagreb. De todos, tal vez la Real Sociedad fue el equipo que lo consiguió con más brillantez. Se enfrentaba a un rival directo como el PSV Eindhoven en un duelo a vida o muerte con el Mónaco ya clasificado como líder del grupo B. Ganó 3-0 con Mikel Oyarzabal en plan estelar. Firmó un doblete al que se unió Alexander Sorloth con un tanto postrero que selló un resultado justo después de un partido excepcional del conjunto español.



A lo largo del choque, el cuadro neerlandés apenas lo intentó con un zurdazo de Phillipp Mwene y un con un intento de Bruma que dio en el larguero de la portería defendida por Alex Remiro. Los hombres de Imanol Alguacil despertaron con un mano a mano de Alexander Isak que dio paso a un penalti por mano de Mwene que no falló Oyarzabal.



Ya en la segunda parte, la Real dominó por completo y de nuevo Oyarzabal, tras una recuperación de Martín Zubimendi, y después Sorloth, provocaron el delirio del público del Reale Arena, necesitado de una alegría tras desinflarse en La Liga.

Más clasificados

En el grupo C, todos tenían opciones de pasar y los dos clubes más fuertes sobre el papel antes del inicio de la competición se vieron las caras en un partido clave. En el estadio Diego Armando Maradona, el Nápoles y el Leicester disputaron el otro duelo más igualado de la jornada. Sólo podía quedar uno y este fue el cuadro italiano, que ganó 3-2 y "descendió" al Leicester a la Liga Conferencia.



En un duelo marcado por las bajas, el Nápoles comenzó fuerte con los tantos de Adam Ounas y de Eljif Almas. A la media hora, ya ganaba 2-0, pero, antes del descanso, el Leicester igualó la contienda gracias a las dianas de Jonny Evans y Kiernan Dewsbury-Hall.



Sin embargo, Elmas, al inicio del segundo acto, marcó a placer tras un centro de Giovanni Di Lorenzo y selló el destino del Leicester. Con esos tres puntos, el

Nápoles se colocó en la segunda posición por detrás del Spartak Moscú, que consiguió su billete para los dieciseisavos de final tras ganar 0-1 al Legia Varsovia. Con la victoria del Nápoles, estaba obligado a ganar y lo consiguió con un tanto del extremo Zelimkhan Bakaev en la primera parte.



Sin embargo, al final, en el minuto 93, el Legia dispuso de un penalti que podría haber dado la clasificación al Leicester, pero Aleksandr Selikhov se vistió de héroe para detener el lanzamiento de Tomas Pekhart y dar el billete al conjunto ruso.



En el grupo F, todo quedó como empezó después de que los dos partidos en juego terminaran empatados. Sólo el Ludogorets no se jugaba nada y amargó la fiesta al Midtjylland, que disputará la Liga Conferencia tras empatar sin goles en Bulgaria.



Se clasificaron Braga y Estrella Roja, que también firmaron tablas (1-1) con los tantos de penalti de Galeno para los portugueses y de Alexsandar Katai para los serbios. Con el West Ham ya clasificado y el Rapid Viena eliminado, el botín del grupo H se lo jugaban el Dinamo Zagreb y el Genk.



El conjunto belga tenía que ganar al austríaco y esperar la derrota del Dinamo Zagreb en Inglaterra. No ocurrió ni lo uno ni lo otro. El equipo croata ganó 0-1 con una diana de Mislav Orsic y el Genk perdió 0-1 con un gol de Robert Ljubicic al contragolpe. El Dinamo Zagreb, estará en dieciseisavos de final.



En el resto de duelos de la jornada o no había nada en juego o sólo estaba por decidir el primer puesto. En el grupo E, éste se lo jugaban el Lazio y el Galatasaray, pero empataron sin goles y el conjunto turco pasará como primero; y en el D, más de lo mismo entre Eintracht y Olympiacos. El premio fue para los alemanes, que aunque empataron 1-1 con el Fenerbahce, se aprovechó de la derrota del Olympiacos contra el Antwerp (1-0).

Clasificados

Equipos clasificados para los dieciseisavos de final de la Liga Europa, incluidos los procedentes de la Liga de Campeones:



Olympique Lyon y Mónaco (Francia); Glasgow Rangers (Escocia); Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, Leipzig y Borussia Dortmund (Alemania); Olympiacos (Grecia); Galatasaray (Turquía); Lazio, Nápoles y Atalanta (Italia); Betis, Barcelona, Sevilla y Real Sociedad (España); West Ham (Inglaterra); Oporto y Braga (Portugal); Sheriff (Moldavia); Zénit San Petersburgo y Spartak Moscú (Rusia); Estrella Roja (Serbia); Dinamo Zagreb (Croacia). - Equipos que disputarán la Liga Conferencia: Sparta Praga (República Checa); PSV Eindhoven (Países Bajos), Leicester (Inglaterra); Fenerbahce (Turquía), Olympique Marsella (Francia); Midtjylland (Dinamarca); Celtic (Escocia); Rapid Viena (Austria).





EFE