Cinco razones de la derrota de Santa Fe contra Tolima

El partido de ida entre Santa Fe y Tolima mostró a un visitante sólido y ordenado, y a un equipo cardenal desesperado y errático. Dos errores marcaron el destino del partido. Estás, cinco razones del juego en el que se impuso el equipo de Ibagué, 1-2.

1. Los dos errores puntuales. Santa Fe tuvo un nefasto primer tiempo. Tolima lo atacó poco, pero aprovechó en los errores para anotar. El primer tanto nace en un error de la zaga, Urrego no presiona el balón aéreo y Henao no llega a cerrar a Cataño. En el segundo, otra vez falla Santa Fe por arriba, pero más allá de eso, el error fue del portero Zapata, quien se hizo el gol de manera insólita ante el remate de Marco Pérez. Después el arquero se iría lesionado.

2. A diferencia del duelo pasado entre Santa Fe y Tolima, que ganaron los cardenales 3-0, esta vez los de Ibagué no se obsesionaron por atacar para no dar espacios. Se defendieron bien, supieron aguantar cuando Santa Fe arremetió con desorden. Fueron prácticos, y como iban ganando, desesperaron al rival.



3. A Santa Fe le costó generar juego ofensivo en el primer tiempo. En el segundo lo intentó a base de fuerza y ganas. Se acercó, tuvo oportunidades. Pero en general fue un juego en el que se impuso el orden del visitante ante esa angustia local. Santa Fe no tuvo una variante de ataque diferente a lanzar centros de costado.



4. Como Santa Fe no pudo llegar con juego elaborado, abusó del pelotazo y los pases largos. Por esa vía logró arrinconar a Tolima y consiguió el descuento de Morelo. No le alcanzó para el empate porque dependía más de un error visitante que de sus propias virtudes. Además, Tolima lo contragolpeaba y le hacía daño.



5. Cuando Santa Fe mejor lo intentó, se encontró también con el arquero Montero, que sacó al menos dos balones de gol. En la primera parte evitó el gol de Urrego, en un cabezazo que pudo cambiar la historia. Pero estuvo atento a los remates de Seijas y de Guastavino. También lo ayudó el travesaño, en un disparo de Morelo y una mala definición de Henao.



