Las cinco razones de la derrota de Millonarios en Barranquilla 

Millonarios entró en alerta máxima. Un punto de los últimos 15 lo llevaron a estar en peligro de salir del grupo de los ocho. Contra Junior volvió a quedarse con las manos vacías. Su planteamiento, que parecía exitoso, al fina no funcionó y quedó en serios problemas. Estas, las cinco razones de su nueva derrota.

1. Buen primer tiempo: Millonarios arrancó el partido muy aplicado, con orden defensivo, con una línea de cinco hombres con quienes intentaba asegurar a toda costa el cero. Era normal, no podía volver a perder y el rival era muy fuerte. En la primera parte controló al Junior, lo tuvo a distancia, aunque pasó sustos, como en un penalti, una falta que fue afuera del área, de Payares contra Moreno, y que el central Wílmar Roldán consideró como penalti. Faríñez voló y atajó. Hasta ahí, todo iba bien. El equipo se defendía bien y salía al ataque con mucha velocidad.



2. Ataque sin riesgo: El gran problema de este Millonarios de las últimas fechas es que su ataque perdió contundencia. Aunque este era un partido para defender y correr y luchar, quedó en evidencia que al equipo le cuesta generar juego ofensivo y concretar. En la primera parte no pateó directo al arco. El delantero José Ortiz, clave en buena parte del campeonato, se apagó. El ataque azul no tiene chispa. El propio técnico Pinto reconoce que es su gran falla. A Millos se le extravió el gol.



3. De más a menos: Y cómo atacar era un objetivo muy arriesgado, y Junior empezó a llegar con peligro y ajustar sus marcas, Millonarios se fue fracturando, empezó a dejar grietas. Perdió posesión de balón y su rival empezó a atacarlo con más intensidad, liderado por el juego de Teo y la movilidad de Moreno. En el banco, Pinto no tuvo cómo intentar recuperar el orden y mucho menos tenía cómo agredir al rival. El equipo se vino de más a menos.



4. Un gol demoledor: el gol que recibe Millonarios tiene de todo, genialidad de Cantillo en el pase, velocidad y oportunismo de Moreno, el definidor, pero también hubo inocencia en Millonarios, cuya defensa dejó que el hábil atacante picara hacia la pelota, solo. Con el 1-0, Millos ya no se pudo levantar. Era una tarea titánica intentar el gol. Lo buscó, en todo caso, pero con más desespero que eficacia.



5. Más tarjetas y expulsiones y penaltis: Una vez más Millonarios es víctima de las expulsiones. El turno fue para Andrés Román, que por alegar vio la segunda amarilla. Un dolor de cabeza para el equipo, que ha reaccionado contra los árbitros. Pero es que las tarjetas no paran, a los 4 minutos ambla ya tenía amarilla. y para colmo, otro penalti, aunque este fue mal sancionado, porque la falta fue afuera del área. Millos pasa muchos problema y sus jugadores principales no levantan para enderezar el camino.



DEPORTES