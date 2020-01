Cinco grandes desafíos de la Liga colombiana en el 2020

Será un año de grandes retos para la Dimayor, como la entrada al aire del canal prémium, la implementación del VAR, la consolidación de la Liga Femenina y la dura división directiva. El campeonato se inicia el fin de semana del 24 de enero.

Se enciende el canal prémium: ahora, a pagar por ver el fútbol



Según algunas fuentes de los clubes y de Win, la proyección es que en el primer año alcancen entre el 10 y el 15 por ciento de penetración en el mercado, es decir, entre 500.000 y 750.000 suscriptores, lo que representaría un incremento en ingresos de los clubes de alrededor del 37 por ciento, unos $ 150.000 millones.



Las fuentes dicen que, según los estudios, el mercado inglés tiene una penetración del 78 por ciento del mercado; el español, del 45; el argentino, del 33. Si Colombia lograra el 33, la Dimayor recibiría unos $ 284.000 millones.

El modelo para ver el fútbol colombiano en TV ha cambiado: desde el 20 de enero estará al aire el canal prémium Win Sports+, que transmitirá los partidos bajo el sistema pague por ver. Los aficionados deberán pagar $ 29.900 para poder ver los partidos, y ya no habrá juegos por TV abierta, lo que ha generado mucha polémica.



Se trata de un enorme desafío para la Dimayor y Win Sports, que esperan cautivar a los aficionados a fin de que se suscriban con sus respectivos operadores de TV paga (Claro, TigoUne, DirecTV, HV Multiplay, Movistar y Emcali, hasta el momento).



“Los hinchas solo tendrán dos opciones: asistir a los estadios o pagar por ver los partidos”, dijo recientemente el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez.

Cinco partidos de la primera fecha irán por Win +. Foto: Mauricio Moreno /EL TIEMPO

Para todo esto, el canal ofrece la transmisión en vivo del fútbol local, 3 partidos de la B, 4 de Copa y uno de Liga Femenina, la Superliga Turca, así como programas de análisis y noticias. El canal operará de manera gratuita hasta el 31 de enero.

Pugna política por la TV internacional

La disputa interna en la Dimayor, que llevó a que a la última asamblea de clubes no asistieran 13 presidentes, tiene un punto álgido por los derechos de televisión internacional que, dicen los clubes, no han recibido.



La Dimayor firmó el pasado julio los derechos con el fondo de inversión Prudent Corporate Finance (PCF), de EE. UU., por US$ 50 millones, que luego se renegociaron en 60 millones.



Sin embargo, varios directivos han sido críticos con este negocio, como Fuad Char, máximo accionista del Junior, quien lo considera desfavorable. “No se ha concretado nada y no hemos recibido dineros”, dijo.



Lo mismo manifestó Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe: “No ha llegado (plata). No he sido de la cuerda de que ese negocio se vaya a dar”.



Otro presidente que se quejó fue el de Equidad, Carlos Mario Zuluaga, quien aseguró que hay clubes que no han podido contratar porque no han recibido el dinero.



Según fuentes consultadas, la empresa internacional tiene plazo hasta el primer trimestre del año para desembolsar. Este martes habrá una reunión de la Comisión de Mercadeo en la que se socializarán los temas de la TV.

Consolidar el VAR en el campeonato

El videoarbitraje (VAR) en el fútbol colombiano fue una realidad en la pasada final entre América y Junior. Luego de ese primer examen, en los estadios de Barranquilla y Cali, lo que viene en el 2020 es la promesa de la Dimayor de implementar el sistema en dos partidos de cada jornada de la Liga, desde la primera fecha.



El VAR en Colombia será descentralizado, es decir que habrá cabinas móviles en los escenarios certificados, que por ahora son Bogotá, Barranquilla y Cali, aunque la idea es que todas las plazas estén certificadas al finalizar el semestre, según confirmó a EL TIEMPO Simón Ferro, director administrativo del VAR en Colombia.



El VAR, que es operado por la empresa Mediapro, de España, recoge la señal de la producción de Win Sports. El gran desafío es que el sistema se convierta en una herramienta vital para el arbitraje.



En la actualidad hay 24 jueces capacitados en VAR, y en febrero habrá una nueva capacitación; se espera que para 2021 esté listo todo el panel arbitral, hoy compuesto por 94 jueces (80, más 14 nuevos invitados de la B). En este momento, los árbitros están en pretemporada en Cali.



La designación de los árbitros VAR para cada partido corresponderá a los parámetros de neutralidad regional. Como en principio solo serán dos partidos por fecha los que tengan el sistema, la comisión arbitral no ve problemas para las designaciones.

El pacto colectivo con Acolfutpro

El paro nacional, las marchas y la negociación por el salario mínimo del 2020 dejaron estancadas, por ahora, las gestiones del Cetcoit para que haya una negociación colectiva entre la Federación Colombiana de Fútbol, la Dimayor y la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro).



El cese de actividades convocado por esta última se echó para atrás a fin de aceptar la mediación del Ministerio del Trabajo, pero no se descarta que pueda citarse otra vez.

Ernesto Lucena le entrega el bolígrafo a Carlos González Puche, durante la firma del acuerdo por la transparencia en las apuestas. Foto: Acolfutpro



“Tenemos una querella formulada en el Ministerio del Trabajo que está surtiendo su trámite por la no negociación, pero esperamos que esa posibilidad avance. Estaremos convocando una asamblea para decidir”, le dijo a EL TIEMPO Carlos González Puche, director ejecutivo de Acolfutpro.



González Puche reconoció algunos avances: “A finales del año me reuní con el presidente de la Federación, y existe un interés de poder tocar los temas”.



La Fifa está llevando a cabo un proceso de reforma de estatutos de las federaciones, para permitir que todos los involucrados en el tema fútbol tengan representación. Eso podría facilitar la negociación del pliego este año.

La Liga femenina espera despegar

La preocupación por la Liga Femenina es grande. Muchas de las jugadoras más importantes del país han decidido irse al exterior, y hoy no se sabe cómo ni cuándo se disputará.



El ministro del Deporte, Ernesto Lucena, anunció que hará un aporte de 700 millones de pesos para su realización. Sin embargo, hace un par de meses, Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor, dio a entender que no es suficiente.

El equipo profesional masculino del América, celebra junto con el equipo femenino el triunfo del partido de ida de la final de la Liga Águila femenina. Foto: Santiago Saldarriaga /CEET



“Para poder hacer un campeonato de un año completo necesitamos mínimo 10.000 millones de pesos”, le dijo Vélez a Caracol Radio.



En Twitter, algunas de las jugadoras que se van al exterior se han pronunciado. “Todas las futbolistas buenas de Colombia, teniéndose que ir a jugar a otros países porque acá no se sabe ni cuándo empieza la Liga Femenina, y menos cuánto dura... ¡qué tristeza!”, escribió Nicole Regnier, que juega en Suiza.



Hay una implicación adicional. “En febrero viene la Fifa para ver las condiciones que tiene Colombia para hacer el mundial femenino. Eso va a ser muy difícil en un país que no tiene siquiera un desarrollo profesional para el fútbol femenino”, dijo Carlos González Puche, de Acolfutpro.



