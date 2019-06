Las primeras bajas que dejó la eliminación de Millonarios

Millonarios quedó eliminado de las semifinales de la Liga luego de perder 2-1 con América y una de las primeras consecuencias es la no continuidad de Christian Marrugo. El mediocampista afirmó que su contrato finaliza este semestre y nadie lo llamó para que renueve su vínculo.

La confirmación la hizo el mismo jugador después de sus declaraciones en la zona mixta a varios medios de comunicación. “Mi contrato con Millonarios ya terminó y no me llamaron para renovar”, confirmó Christian Marrugo, que deberá presentarse al Puebla mexicano, dueño de sus derechos deportivos a la espera de ofertas en el fútbol colombiano.



Otra de las bajas de Millonarios luego de su eliminación en la semifinales del fútbol colombiano fue Juan Guillermo Domínguez, que le dijo a la prensa que no continuará en el equipo capitalino.



DEPORTES