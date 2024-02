La novela del 'Chino' Sandoval: Cali mejoró oferta, pero hay rumores con otro equipo

Deportivo Cali sigue buscando su mejor rendimiento para esta temporada de Liga 2024-I y aunque el equipo ha conseguido resultados, la institución podría recibir un gran golpe, pues su figura, Luis ‘Chino’ Sandoval estaría cerca de salir del equipo.



Al parecer, Sandoval estaría pensando en dejar al Cali, el jugador termina contrato el próximo junio, pero desde enero puede negociar con otro club como agente libre, ya que está amparado por el reglamento Fifa.

Luis 'Chino' Sandoval (abajo) marcó doblete para el Deportivo Cali. Foto: X: @asodeporcali

Ante esa decisión, se dio a conocer que Sandoval tendría un preacuerdo con otro equipo, siendo Independiente Medellín con el que se habría acercado, según contó el periodista Carlos Arturo Arango.



Sin embargo, aún no habría algo cerrado con el poderoso y según reveló Felipe Sierra, Cali no habría contemplado una compra por el ‘Chino’ y el jugador sigue esperando una oferta del cuadro azucarero que se acomode a lo que quiere, aunque confirmó que el jugador ha tenido como prioridad al 'azucarero'.



De igual manera, Sandoval no tendría solo la posibilidad de jugar en el Medellín, sino que también tendría ofertas en México y Argentina, pero no ha tomado una decisión final.

Cali vs. Santa Fe y Luis Sandoval Foto: @AsoDeporCali

Presidente de Deportivo Cali habla de la situación

Guido Jaramillo, presidente del Deportivo Cali, habló en Caracol Radio sobre la supuesta salida del artillero colombiano y la polémica que se desató por su posible fichaje con el DIM.



“Hace pocos días él dijo que estaba muy contento en el Deportivo Cali, con la ciudad y sus compañeros. Se le ha cumplido todo, con su salario estamos al día, entonces no entendemos porque solo firma si su agente se lo ordena”, expresó.



Además, reveló que al jugador se le hizo una oferta de renovación, pero decidió declinar de ella. “Le hicimos una oferta de condiciones mucho mejores de las que tiene ahora, incluso con mayor participación en caso de una transferencia internacional, pero no aceptó”.

Santa Fe vs. Cali Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO

Jaramillo fue consultado sobre la posibilidad de no contar con el jugador para lo que resta de temporada, pero señaló que es una decisión del técnico Jaime de la Pava y su equipo de trabajo.



“Esto tiene que seguir un proceso. Las partes se tienen que sentar y definir porque no se ha llegado a un acuerdo. El jugador debe tomar una decisión, pero nosotros no optaríamos por pararlo, ya eso le toca al cuerpo técnico”, finalizó.



​Por ahora, habrá que esperar cómo se desarrolla el tema de la continuidad de Sandoval, quien logró en el Cali tener una segunda oportunidad luego de su polémico paso por Junior y terminó siendo el club que lo volvió a potenciar como goleador.

Deportivo Cali. Foto: Dimayor

DEPORTES

