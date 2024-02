‘Chino’ Sandoval: ¿se queda en el Cali o se va? ¿Lo amenazaron? Esto es lo que se sabe

Luis Fernando ‘Chino’ Sandoval tuvo un segundo aire en su carrera en el Deportivo Cali. Luego de salir del Junior por indisciplina, firmó con los ‘azucareros’ a mediados de 2023 y tuvo actuaciones importantes.

Con 12 goles en 27 partidos jugados en la Liga, el ‘Chino’ ayudó al Cali a entrar a los cuadrangulares semifinales de la Liga el segundo semestre del año pasado y a sumar puntos en la lucha por no descender, en la que los verdes aún no tienen tranquilidad.

Tabla del descenso tras los partidos del martes. pic.twitter.com/1d8YixOlH1 — José Orlando Ascencio (@josasc) February 28, 2024

Sin embargo, Sandoval desapareció de las convocatorias del Deportivo Cali desde el 13 de febrero, en el partido contra Santa Fe. Versiones de prensa aseguraron que el jugador firmó un precontrato para irse a jugar a Independiente Medellín. Cali, con el que tiene contrato hasta junio, le hizo una oferta para renovar, que no aceptó.



Desde que eso se hizo público, el jugador no volvió a aparecer. “Hace pocos días él dijo que estaba muy contento en el Deportivo Cali, con la ciudad y sus compañeros. Se le ha cumplido todo, con su salario estamos al día, entonces no entendemos por qué solo firma si su agente se lo ordena”, dijo el presidente del Cali, Guido Jaramillo, a Caracol Radio.

Ahora, el jugador aduce amenazas contra él y su familia para no seguir en el club. Según el periodista Mariano Olsen, su carro fue vandalizado el sábado pasado y desde entonces, no se presenta a los entrenamientos.

LUIS SANDOVAL negocia con el @AsoDeporCali la rescisión de su contrato que vence el 30/6.

El delantero denuncia amenazas contra él y su familia.

El sábado su carro fue vandalizado en la via pública motivando, según su versión, la ausencia a los entrenamientos posteriores. pic.twitter.com/mHK0Odw5Gu — Mariano Olsen (@olsendeportes) February 27, 2024

Esa versión fue ratificada a EL TIEMPO por el gerente del Deportivo Cali, Mauricio Monroy. “Nosotros le solicitamos al jugador que presentara la denuncia sobre los hechos en mención, de hecho, nos pusimos a disposición para acompañarlo en el trámite y proteger su integridad. No hemos recibido la denuncia. Nuestra prioridad es acompañar a Luis para protegerlo con su familia”, explicó.



Las versiones sobre la salida de Sandoval crecen. Se habla de una posibilidad de ir al Real Cartagena, en la B, al que podría llegar de inmediato, pero para ello tendría que rescindir su contrato con el Cali. También de ofertas de México.



Al respecto, Monroy afirmó: “El jugador debe cumplir su contrato, así como lo ha venido haciendo el club, el cual esta vigente hasta junio. No sé de dónde sale la versión de febrero, pero si se quiere terminar anticipadamente, hay una cláusula en el contrato que contempla esa posibilidad”.



