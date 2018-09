Chicó y Patriotas empataron 1-1 en Tunja

Boyacá Chicó y Patriotas empataron 1-1 en el estadio La Independencia, de Tunja, en un partido válido por la undécima fecha de la Liga II-2018. El punto sirve poco para los dos equipos que están lejos de la tabla de los ocho.

A los 21 segundos de iniciado el compromiso, tras un mal pase de Miller Mosquera, el balón quedó en los pies de Jossimar Gómez, quien remató con potencia, pero al centro del arco donde estaba Diego Martínez y aunque el balón siguió con camino a gol, apareció Mosquera en la línea para reventarla lejos.



El juego en la fría noche de Tunja no tenía mucho ritmo, pero Omar Pérez, con un gran remate de media distancia hizo estirar a Rogeiro Caicedo. El volante argentino también fue importante en su arco, en el que sacó un duro disparo de José Mosquera. Poco fútbol y pocas acciones de gol en la primer parte.



En la parte complementaria el juego tuvo un cambio a los 9 minutos, cuando Pérez sacó un gran centro con su zurda y cayó en la cabeza de Felipe Ávila, quien logró marcar el 1-0.



Chicó no se achicopaló con el gol y salió a buscar el empate. Al 23, tras una mano discutida que sancionó el árbitro Jhon Hinestroza, el defensor Mosquera marcó de penalti y puso la igualdad.



El empate motivó a los dos equipos y el encuentro tuvo más dinámica y acciones en los dos arcos, pero siempre Caicedo y Martínez demostraron buenas acciones para quedarse con el balón y darle la igualdad al encuentro.



"En el primer tiempo no fuimos claros, luego nos cogimos confianza, marcamos el gol. Teníamos que mantener el resultado porque era clásico y necesitábamos los puntos, pero no se pudo", dijo el portero de Patriotas, Diego Martínez.

Síntesis

Boyacá Chicó 1 - Patriotas 1



Boyacá Chicó: Rogeiro Caicedo (6); Jaime Ayala (6), José Mosquera (6), Óscar Balanta (6), Félix García (6), Juan Duque (6); Juan Barrera (5), Jossymar Gómez (5), Nelino Tapia (5), Christian Cañizales (4) y Jhon Arboleda (4). D.T.: John Gómez.



Cambios en Boyacá Chicó: Oscar Rodas (5) por Christian Cañizales (15 ST), Felipe Ponce por Juan Barrera (28 ST) y Carlos Ruiz por Jhon Arboleda (40 ST).



Patriotas: Diego Martínez (7); Julián Pretel (5), Jerson Malagón (5), Miller Mosquera (5), Federico Arbeláez (6); Julián Buitrago (5), Kelvin Osorio (6), Andrés Ávila (7), Omar Pérez (6); Jhon Velásquez (5) y Diego Álvarez (5). D.T. Diego Corredor.



Cambios en Patriotas: Carlos Mosquera (4) por Jhon Velásquez (5 ST), Ramiro Fergonzi por Omar Pérez (37 ST) y Esneider Mena por Carlos Mosquera (47 ST)



Partido: aceptable.



Gol en Boyacá Chicó: José Mosquera (22 ST, de penalti).

Gol de Patriotas: Andrés Ávila (8 ST).



Amonestados en Boyacá Chicó: Jhon Arboleda (16 PT), Juan Duque (36 PT), Jaime Ayala (37 PT) y Félix García (35 ST).

Amonestados en Patriotas: Miller Mosquera (18 PT), Julián Pretel (31 PT) y Andrés Ávila (41 ST).

Figura: Diego Martínez (7).

Estadio: La Independencia.

Asistencia: 2.500 espectadores aproximadamente.

Taquilla: no suministrada.

Árbitro: Jhon Hinestroza (7).



Síntesis de Ulises Ortega Acuña

Para El Tiempo



REDACCIÓN FUTBOLRED