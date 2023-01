Boyacá Chicó tuvo regreso triunfal en la A, al vencer este jueves a Alianza Petrolera 2-0, en la primera fecha de la Liga 2023.

El equipo boyacense se impuso con goles de Geimer Balanta, de penalti (35 PT), y Jacobo Pimentel (13 ST). Primeros tres puntos para el equipo de Tunja.

Polémica en Tunja

En el partido se presentó una acción discutida, cuando el jugador Torres derriba a Pimentel, y el árbitro José Alxánder Ortiz sancionó penalti.



La jugada, muy discutida, generó reacciones en las redes sociales. Una de ellas del analista arbitral José Borde quien explicó la acción y por qué no debió ser sancionada. Luego, Balanta anotó el primer gol del partido.



"ESCÁNDALO UNO En el @BCHICOFCOFICIAL vs @APetrolera el árbitro Ortiz se equivocó en esta acción de Torres de Alianza a Pimentel del Chico. NO ERA PENAL. NO hubo infracción, el jugador ajedrezado simuló la falta (se botó). CASTRO, el VAR ni por enterado se dio !MAL INICIO!", dijo Boeda en Twitter.

ESCÁNDALO UNO

En el @BCHICOFCOFICIAL vs @APetrolera el árbitro Ortiz se equivocó en esta acción de Torres de Alianza a Pimentel del Chico, NO ERA PENAL, NO hubo infracción, el jugador ajedrezado simuló la falta (se botó). CASTRO, el VAR ni por enterado se dio !MAL INICIO! pic.twitter.com/ZznHi0NFFf — joseborda (@joseborda1) January 26, 2023

Sin embargo, otra interpretación arbitral afirma que la acción fue bien sancionada.

✅ ES PENAL: Correcto el árbitro José Ortíz en la pena máxima a favor de Boyacá Chicó. Edwin Torres comete una imprudencia cuando estaba persiguiendo a Jacobo Pimentel y le toca el pie desde atrás #LigaBetplay pic.twitter.com/75WK7cllAG — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) January 26, 2023



DEPORTES

Más noticias de deportes