Chicó se quedó con el clásico boyacense

Boyacá Chicó volvió a festejar la tercera victoria en la historia de enfrentamientos ante su rival de patio, luego de 12 partidos que ha jugado ante Patriotas en el estadio de La Independencia.

En esta ocasión una anotación del escurridizo Edison Palomino le bastó a la plantilla ajedrezada sumar tres valiosos puntos, después de un año y cuatro meses en que ambos conjuntos disputaron el último clásico en la Liga y que culminó con un empate 1-1 en septiembre de 2018.



Carencia de emociones en los arcos debido al escaso volumen ofensivo que mostraron los dos equipos en la primera parte.



Compromiso en que el control de la pelota fue para el local, pero careció de profundidad y contundencia en el último cuarto del terreno, mientras que el visitante trató de buscar la salida por las bandas, sobre todo por el costado de Carlos Rivas, quien fue el que más intentó con su gambeta y velocidad desacomodar la zaga ajedrezada.



Patriotas fue el que primero se acercó a la puerta de Pablo Mina, precisamente, con una acción de Rivas que centró un esférico para que llegue David Castañeda al cabezazo, pero es Camilo Pérez quien logró sortear el peligro.



El equipo a cuadros trató de juntar en el sector medular a Mateo Palacios y Juan Vela, dos hombres con buen manejo, pero no lograron crear los espacios en zona ofensiva.

No obstante, al 19, un error en la salida de Darwin Carrero generó la opción de gol más clara del partido.



Un balón que tomó Bryan Urueña, quien logró eludir al portero Älvaro Villete, el balón salió largo y Diego Echeverri, quien remató al arco, pero es el zaguero central Martín Payares, quien metió su pierna izquierda y logró que el balón no supere la portería.



Luego mediante sendos remates de Mateo Palacios y de Juan Vela, el equipo orientado por John Jaime Gómez quiso aumentar la cuenta en la pizarra y allí Villete logró evacuar el peligro.



Tras el descanso, y en escasos 40 segundos de reiniciado el juego, el local se aproximó con un remate de Edinson Palomino, que obligó a una estirada de Villete.



Ahora quien atacó por derecha es Rivas, quien desacomodó a los defensores de ese sector y sacó un derechazo que obligó a un manotazo de Mina y evitó que el rival logre la paridad.



Posteriormente, a los 16 ST se dio el gol del ajedrezado luego de un cobro de tiro de esquina de Nelino Tapia, quien ingresó al campo para la etapa de complemento.

El balón sobró a los dos centrales, lo alcanzó a peinar Frank Lozano en el primer palo y atrás apareció la figura de Palomino, quien solo tuvo que empujar la pelota al fondo de la red y poner el 1-0.



Patriotas de inmediato trató de hacerse a la pelota, pero no fue claro a la hora de generar trabajo creativo, ya que todo el peso recayó en Mantilla, quien todavía no alcanza un óptimo nivel en la parte física y debió abandonar el campo por el atacante Misael Martínez.



Maicol Medina con un remate de media distancia exigió de nuevo al golero Mina, quien dio rebote y Rivas desperdició el remate con un balón que se fue a las nubes. Pudo ser el tanto del empate.



Las faltas cerca al área grande se volvieron recurrentes en Boyacá Chicó, pero esta situación no la aprovechó su contrincante que no tuvo fortuna y eficacia en los cobros.

Por el contrario, Boyacá Chicó pudo aumentar la cuenta cuando el reloj marcó el tercer minuto de adición mediante una jugada de Tapia, quien estrelló un remate en el horizontal y Patriotas se salvó de la segunda anotación de la noche.

Síntesis

Boyacá Chicó 1 - Patriotas 0



Boyacá Chicó: Pablo Mina (7); Jordy Monroy (5), Camilo Pérez (6), Jhonatan Muñoz (6), Jarol Martínez (5); Frank Lozano (6), Juan Vela (6), Mateo Palacios (5); Edinson Palomino (7); Bryan Urueña (5) y Diego Echeverri (5). D.T: Jhon Gómez.



Patriotas: Álvaro Villete (6); Santiago Roa (5), Darwin Carrero (5), Martín Payares (5), Federico Arbeláez (6); Exequiel Benavidez (6), Maicol Medina (6), Daniel Mantilla (5); Carlos Rivas (6), David Castañeda (4) y Cristian Barrios (4). D.T.: Nelson Gómez.



Partido: aceptable.

Gol de Boyacá Chicó: Edinson Palomino (16 ST).

Gol de Patriotas: no hubo.

Cambios en Boyacá Chicó: Nelino Tapia por Mateo Palacios (1 ST), Bryan Urueña por Jhon González (31 ST) y Geimer Balanta por Diego Echeverri (44 ST).



Cambios en Patriotas: Misael Martínez por Daniel Mantilla (9 ST), Julián Buitrago por Exequiel Benavidez (40 ST) e Iván Luquetta por David Castañeda (40 ST)



Amonestados en Boyacá: Jhon González (45 ST + 4’).

Amonestados en Patriotas: Misael Martínez (20 ST), Santiago Roa (42 ST) e Iván Luquetta (44 ST).



Figura: Pablo Mina (7).

Estadio: La Independencia.

Asistencia: 1.500 espectadores aproximadamente.

Taquilla: no suministrada.

Árbitro: Andrés Rojas (7).





ULISES ORTEGA

Tunja