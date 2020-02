En el duelo por el descenso, Chicó perdió 0-1 contra Pereira

El ‘clásico’ por el descenso fue para el Deportivo Pereira que le un gol de Wilfrido De La Rosa, al minuto 17 del primer tiempo, fue suficiente para sumar tres puntos que le permiten subir en la tabla de la Liga y respirar en lo relacionado con el descenso.

En el duelo directo por no perder la categoría, Boyacá Chicó jugó el peor partido en lo que va del campeonato y, lo más grave, acumuló su cuarta derrota consecutiva y la segunda en su propio patio.



No se había cumplido el primer minuto de juego y Boyacá Chicó se arrimó por primera vez sobre la portería de Pereira en una acción individual de Geiner Balanta, que encontró al meta Harlen Castllo bien ubicado en el palo izquierdo.



Después, el local careció por completo de ideas, no supo romper la doble línea de cuatro que puso el visitante, que a su vez mostró en zona defensiva, dosis de marca en mitad de campo y con movimientos ofensivos de algún peligro con Jairo Molina y Wilfrido De La Rosa.



El onceno ajedrezado se vio limitado en zona de gestación, pues el encargado de mover los hilos, Mateo Palacios, estuvo limitado en esa labor de ida y vuelta y de buscar las sociedades.



Ni la salida de Nelino Tapia por izquierda, ni mucho menos la de Jordy Monroy fueron eficaces a la hora de penetrar los costados, ya que el conjunto pereirano estuvo bien aplicado en el sector defensivo y logró inquietar con sus dos atacantes.



Y claro, fue el cuadro matecaña el que se acercó con peligro sobre el arco de Pablo Mina, como la acción en la Mateo Cano sacó un remate y el meta salvó en un gran estirada.



Luego fue Michael Ordóñez, quien lo intentó con un remate de media distancia que no tuvo destino concreto, mientras que la escuadra a cuadro tardó 20 minutos para llegar sobre la puerta de Castillo con un cabezazo de Luis Páez, que se fue por centímetros arriba del travesaño, ante un centro desde la izquierda de Nelino Tapia.



Y Pereira, por fin, celebró la apertura del marcador con Wilfrido de la Rosa, quien aprovechó un error en un cabezazo de Mateo Palacios, quien devolvió el esférico y se la sirvió al goleador quien de media vuelta la cruzó al segundo palo y batió a Pablo Mina.



En el minuto de reposición Luis Páez tuvo la opción más clara de alcanzar el empate pero se perdió la posibilidad.



A los 3 minutos del complemento, el cuadro boyacense creó la gran opción de gol en un cobro de tiro de esquina que levantó Tapia y el zaguero central Dairon Benavides quien golpeó con su parietal derecho el balón y el portero Castillo que manoteó y salvó a su equipo del empate.



El compromiso entró en una fase de trámite, sin que las plantillas se hicieran daño. Boyacá Chicó no fue agresivo, no puso condiciones y fue famélico en la parte atacante. Entre tanto, Pereira se le vio tranquilo y sin apuros para mantener la diferencia.



En los últimos cuatro minutos de adición, el juego tomó un matiz de dramatismo y en la que los dos bandos pudieron festejar. De un lado, el local con una salida en falso del arquero Castillo que falló en el puñetazo y Benavides que tomó el rebote pero no tuvo potencia en el remate.



Y en un rebote, después de un tiro de esquina, una salida en contraataque por derecha dejó solo a Wilfrido De La Rosa, el arco sin el guardameta Mina, quien se fue a apoyar el tiro de esquina, y el delantero la desperdició con todo el arco a su disposición.

Síntesis

Boyacá Chicó: Pablo Mina (6); Jordy Monroy (5), Dairon Benavides (7), Jhonatan Muñoz (6), Jarol Martínez (5); Geiner Balanta (5), Frank Lozano (6), Mateo Palacios (4), Diego Echeverri (4), Luis Páez (4) y Nelino Tapia (5). D.T: Jhon Gómez.



Pereira: (6); Harlen Castillo (6), Francisco Córdoba (5), Danny Cano (6), Yoiver González (6), Mauricio Casierra (5); Michael Ordóñez (6), Jhonny Vásquez (6), Alejo Artunduaga (5), Mateo Cano (6); Jairo Molina (6) y Wilfrido De La Rosa (7). D.T.: Oscar Craviotto



Partido: malo.



Gol de Boyacá Chicó: no hubo.



Gol de Pereira: Wilfrido De La Rosa (17 ST).



Cambios en Boyacá Chicó: Jhon González por Luis Páez (31 ST), Darío Castro por Geiner Balanta (35 ST) y Bryan Urueña por Mateo Palacios (41 ST).



Cambios en Pereira: Jorge Murillo (6) por Michael Ordóñez (7 ST), Delio Ramírez por Danny Cano (23 ST) y Jorge Posada por Mateo cano (27 ST).



Amonestados en Boyacá Chicó: Jordy Monroy (30 PT), Mateo Palacios (34 PT), Dairon Benavides (12 ST) y Diego Echeverri (40 ST)..



Amonestados en Pereira: Jhonny Vásquez (23 PT), Harlen Castillo (25 ST), Mateo Cano (18 ST).



Figura: Wilfrido De La Rosa (7).



Estadio: La Independencia.



Asistencia: 6.00 espectadores aproximadamente.



Taquilla: no suministrada.



Árbitro: Jhon Ospina (7).



ULISES ORTEGA

Para EL TIEMPO

Tunja