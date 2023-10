César Pastrana responde a señalamientos sobre su gestión como presidente de Santa Fe

Independiente Santa Fe afronta la crisis de resultados que lo tienen en este momento por fuera de los ocho y con dificultad para clasificar a los cuadrangulares, aunque sigue vivo con cuatro juegos por delante.



El equipo cardenal vive días tensos producto de la anterior goleada contra Águilas, 5-0, lo que desencadenó en la salida del técnico Hubert Bodhert y la posterior contratación del uruguayo Pablo Peirano, que se estrena este domingo contra Tolima. Además, la afición viene protestando contra la gestión del actual presidente, Eduardo Méndez.



En medio de esta situación, esta semana el periodista Javier Hernández Bonnet señaló al expresidente cardenal, César Pastrana, como el gran culpable de la decadencia económica de los cardenales.



"El anterior presidente de Independiente Santa Fe, César Pastrana, contrató una gran cantidad de jugadores, los mantuvo en su nómina, y como no los podía registrar a todos los prestó (a otros equipos) y pagaba sus salarios, así estuvieran en el Cúcuta, en Alianza Petrolera, en fin. A todos (los equipos) les prestaba, porque él tenía como objetivo llegar a la presidencia de la Dimayor”, señaló Bonnet en ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio.



“Prestando jugadores permanentemente, había un compromiso de ‘como yo te presté, dame el ‘votico’ para la asamblea’”, añadió el comentarista.



Y recalcó: “Esa es la quiebra de Independiente Santa Fe, de la que está saliendo hoy”.

Pastrana responde

César Pastrana llegó a la presidencia de Santa Fe en 2010. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Sobre estas afirmaciones, respondió este domingo César Pastrana, que se defendió y resaltó su gestión al frente del equipo.

"Me he mantenido en silencio durante más de 5 años de haber dejado la presidencia del club, pero ante esta injuria quiero dejar constancia de los siguiente: este tipo de afirmaciones buscan dañar mi imagen ante el fútbol, la afición y los medios, he sido prudente por mi familia, entendiendo que cada persona maneja sus miedos, pero llega un momento en el que la verdad tiene que salir a flote", dice Pastrana.



Agrega: "Durante mis 8 años al frente del club como Presidente me dediqué a devolverle la grandeza que merecía, 37 años sin conseguir títulos, no solo deportivamente (14 finales, 9 títulos oficiales, 5 sub títulos), si no a convertirlo en una empresa viable y sólida (lo encontré en la ley de quiebras 550, adicionalmente ninguna persona invirtió dinero alguno para sacar adelante el proyecto), este fue un trabajo

mancomunado, de un gran grupo de jugadores, cuerpos técnicos, juntas directivas,

asambleas de socios que creyeron y confiaron en el proyecto, personal

administrativo, y lo más importante, su afición que renació luego de más de 37 años

sin conseguir una estrella, gracias a todos ellos".



"Es por todo esto, por lo que tome la decisión de adjuntar a este comunicado, el acta

de entrega (copia) que reposa en libro de actas del club, con sello de cámara de

comercio y debidamente foliados, para que sea verificada y vean la manera como

deje la institución, está acta está firmada por la comisión verificadora nombrada por

la asamblea general".



"Por último, quiero informar que no pertenezco al club, ni mi familia y no figuramos

en el mapa accionario, (para su conocimiento, cedí el porcentaje de mis acciones

que quedaron después de la capitalización del club. Sin contraprestación

económica alguna), solo deseo lo mejor para el club y recuerden las “personas

pasan las instituciones quedan”, cada persona es responsable de sus actos, mis

mejores deseos para que el rojo vuelva a ser grande".



