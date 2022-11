César Guzmán, abogado de 58 años, dirigente deportivo con más de 30 de experiencia en el fútbol colombiano, y actual propietario y presidente de Patriotas de Boyacá, el equipo que se fue a la B para 2023, se ha convertido en la voz que truena en la Dimayor; es un férreo opositor y fiscalizador de lo que sucede con la presidencia de turno, y ha encabezado las más duras posturas hacia la administración. Fue crítico en temas puntuales en la gestión del expresidente Jorge Enrique Vélez, y ahora lo es del actual presidente, Fernando Jaramillo, y a ambos les pidió públicamente la renuncia. Sus planteamientos sacuden, generan controversia y resonancia en las asambleas de la Dimayor.

Guzmán ha peleado por los derechos internacionales de TV, propuso que se eliminara el descenso este año, ha liderado la propuesta de acabar con el promedio, provocó con sus quejas la salida del exgerente deportivo de la Dimayor, y ahora encabeza la discusión sobre la legalidad competitiva del Deportivo Pereira, clasificado a los cuadrangulares, en medio de la controversia sobre su liquidación. En charla con EL TIEMPO, el dirigente, radicado en Europa, asegura que no es un opositor en sentido estricto, pero sí un hombre que no se calla nada.



César Guzmán, sin ser dirigente de uno de los ‘grandes’ de la Liga, ¿se ha convertido en el gran opositor y crítico en la Dimayor?

No, yo creo que no soy un opositor ni un crítico, yo soy igual que todos, con las mismas inquietudes, quizá sea diferente porque los otros dicen las cosas solo en privado, y yo tengo el carácter de que lo que digo en privado también lo digo en público. Otros no se atreven como yo.

César Guzmán, presidente de Patriotas. Foto: Archivo EL TIEMPO



Pero usted ha liderado muchas controversias, como la oposición al expresidente Jorge Enrique Vélez y ahora pidió la salida de Fernando Jaramillo...

Usted me trae a colación al señor Vélez… y quiero decir, porque parecería que es que a César Guzmán no le gusta nada, que está inconforme con todo, y no es que no me gusta nada… No soy una oposición verdaderamente dicha. Incluso antes de tener diferencias con el presidente Jaramillo yo lo respaldaba, tenemos trato cordial, pero por sus decisiones que violaban estatutos y reglamentos pensé coherente pedir su renuncia por no hacer lo que corresponde en ese punto en particular. Con el doctor Vélez, que es un gran funcionario, tuvo que ver con el tema del negocio de la TV internacional. César Guzmán fue quien, desde el momento en que Tulio Gómez (máximo accionista del América) presentó a esos personajes que fueron unos farsantes en aquella negociación, hizo la investigación y logramos demostrarle a la asamblea, con documentos en mano, cómo estas personas engañaban a la Dimayor y que iba a ser un fracaso... Eso fue responsabilidad de Vélez, porque fue advertido y continuaron las negociaciones, desatendiendo las advertencias. Por eso pedimos su renuncia. Hemos sido coherentes en las posiciones que pueden llamarse como de oposición, pero no lo son.

el presidente Jaramillo considera que es más importante lo conveniente que lo legal, no cumple lo que ordenan los estatutos, lo que dicen los órganos disciplinarios FACEBOOK

¿Por qué pide la salida del presidente Jaramillo?

Por no respetar la ley, los reglamentos, por pasar por encima de los estatutos reiteradamente. Quizá porque el presidente Jaramillo considera que es más importante lo conveniente que lo legal, no cumple lo que ordenan los estatutos, lo que dicen los órganos disciplinarios, por el contrario, los desatiende. Por eso, cuando el reglamento dice que hay partidos de local y de visitante, para él es conveniente invertir la localía, permite a un equipo jugar de local cuando era visitante (se refiere al partido América vs. Cortuluá, que pasó de Cali para Tuluá)... tantas cosas que violan los estatutos y nos hacen pensar que se equivoca. Pedimos públicamente la renuncia por violar las reglas, así como pedimos la del gerente Vladimir Cantor, y ya se fue. Nos dieron la razón.

Usted dice que no hay que creerle a Jaramillo, ¿por qué?

Por cosas puntuales, porque cuando toma decisiones violando los reglamentos y estatutos tiene justificaciones no creíbles; cuando ante una asamblea o reunión del seno completo de presidentes ofrece una renuncia y manifiesta que acaba el campeonato y se va, y luego dice que ya no (lo que pasó en la reciente reunión de clubes), no hay que creerle; cuando toma posición con lo de Pereira y envía un documento con precisiones con su firma y luego cambia de posición... por todo eso perdimos credibilidad en la palabra del presidente.



¿Desacredita la gestión de Jaramillo?

No soy el indicado. Cuando asumo algunas posiciones son por cosas puntuales, no como para hacer balance o calificación de la administración, lo digo con respeto porque he tenido posiciones en cosas puntuales, he tenido controversia con el presidente, y no me atrevo a calificar su gestión.

César Guzmán, presidente de Patriotas, junto al extécnico del equipo, Harold Rivera. Foto: Archivo EL TIEMPO



¿Qué le interesa a César Guzmán, su patrimonio, lo deportivo, la Dimayor?

Me interesa el desarrollo del fútbol base; hemos trabajado fuertemente en el departamento (Boyacá), con jóvenes compitiendo en alto nivel en nuestras menores; me interesa el desarrollo de la institución; trabajamos en infraestructura, por el cumplimiento de las normas del Ministerio del Deporte, de las leyes y regulaciones de la Superintendencia de Sociedades… Hemos trabajado, no soy tan malo como a veces se nos muestra por tener posiciones de esta naturaleza.



¿Tiene aspiraciones al cargo de presidente de la Dimayor?

Para nada… si me van a tratar de postular, salgo corriendo.



Usted ha venido hablando fuerte por el tema del Deportivo Pereira. ¿Su posición cuál es y a qué apunta Patriotas?

La posición es la que hemos expresado en relación con la terminación del proceso de liquidación judicial de la Corporación Deportiva y Cultural de Pereira: hemos sido enfáticos en decir que el artículo 66 de la Ley 1116 habla de terminación del proceso, y establece que aquella terminación con la ejecutoria se le comunicará al registro mercantil, en este caso, al Ministerio del Deporte, para que proceda a hacer la anotación del auto y con ello la extinción de la persona jurídica. Hay otros criterios distintos que dicen que el proceso continúa. Otro asunto es con la afiliación a la Dimayor y la Federación, que es diferente al reconocimiento deportivo. El estatuto contempla la desafiliación por haber estado terminado un proceso de liquidación (...). Tenemos a Corpereira con reconocimiento deportivo, pero sin afiliación, y una sociedad Pereira con afiliación, pero sin reconocimiento deportivo. Es un tema complejo. Creemos que la desafiliación ya se debía haber producido.

(Le puede interesar: Nueva polémica en la Liga: ¿Pereira puede quedar afuera de cuadrangulares?)

Asamblea Dimayor Foto: Dimayor



¿Reclamarán ustedes la posibilidad de evitar el descenso por esta vía?

No, enfáticamente no. No lo reclamamos. Nosotros sencillamente hacemos la solicitud a la presidencia de la Dimayor de que se haga lo correcto, no lo conveniente por encima de lo legal. Hemos descendido deportivamente y lo repetimos: en un campeonato que anunciamos que era ilegal, porque violaba derechos fundamentales a la igualdad. Fue un campeonato que puso a los equipos con un promedio desigual, con los dos que ascendieron dividiendo por 40 partidos y el resto por 98… Por cada punto de Unión o Cortuluá, Patriotas o los otros tenían que hacer 3 para tener equilibrio en el promedio... No les importó a la presidencia ni a la asamblea, y lo dijimos desde antes; me van a decir que hubo una equivocación, sí, claro, nos equivocamos, pero nos dimos cuenta del error a tiempo y tratamos de corregirlo, y la asamblea no procuró para que eso se corrigiera; descendimos de una manera desigual, pero estamos con orgullo participando en primera o en segunda división. Esto ya pasó hace un año, cuando se desafilió al Cúcuta y solo descendió un equipo, ahora que hay desafiliación, que el equipo debe volver a afiliarse desde la clase B, pensamos que tendría que tomarse una decisión similar a la de Cúcuta.



¿Es decir, si Patriotas no hubiera caído a la B, usted seguiría dando esta batalla?

Nosotros hacemos las precisiones desde nuestra óptica, que son legales, y que deberían respetar la ley, reglamentos y estatutos, si ya por ahí la asamblea decide en relación a la permanencia en una categoría o en la otra, es la asamblea la que toma esas decisiones y nosotros las respetaremos.



¿El tema Pereira aumentó la división en la Dimayor?

Toda entidad que tiene sistema democrático tiene esas diferencias, unas posturas y otras, y eso se ha visto desde hace muchos años en la Dimayor, también es cierto que a veces las administraciones no ayudan mucho en esta situación.



Sus posturas suelen tener acogida en la asamblea, pero la iniciativa para que este año no hubiera descenso no prosperó... ¿por qué?

No fue una petición oficial, sino que hice el comentario en algún medio y hablé de la inequidad, de desigualdades, pero no hice la petición formal de que no hubiera descenso.

Otra de sus batallas ha sido para eliminar el sistema de descenso por promedio...

Claro, es que como pasa en todo el mundo, debe acabarse el promedio. En asamblea reiteramos que si seguimos así, plantearíamos que es ilegal para los clubes que quedan participando en la Liga.



¿La Dimayor hoy es un caos?

Podría ser, pero es de percepción. No afirmo que haya caos, pero puede ser la percepción.



PABLO ROMERO

Redactor de ELTIEMPO

@PabloRomeroET

