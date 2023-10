'A todos nos parece normal': Patriotas insiste sobre posible caso de amaño en el FPC

El presidente de Patriotas Boyacá, César Guzmán, insistió en sus acusaciones de amaño del partido de la última fecha de la Primera B disputado el pasado miércoles 11 de octubre en el estadio de Tuluá, con el que Boca Juniors de Cali se clasificó a los cuadrangulares semifinales del torneo de segunda división, luego de superar por 2-3 al Deportes Quindío con un gol de penal en tiempo de descuento.



César Guzmán ya había hecho una denuncia del presunto amaño minutos después del juego y lanzó un fuerte señalamiento contra los dirigentes del Fútbol Profesional Colombiano (FPC). “Dimayor, cuánta corrupción más debemos soportar, es hora de actuar, la acabamos o nos acaban, el país tiene razón, merecemos lo que nos toca” fueron las palabras del presidente de Patriotas en la red social de X (anteriormente conocida como Twitter).

@Dimayor cuanta corrupción más debemos soportar, es hora de actuar, la acabamos o nos acaban , el país tiene razón merecemos lo que nos toca — Cesar G (@CesarGuzmanPat) October 12, 2023

El máximo accionista del club boyacense volvió a hablar del tema de arreglos y corrupción este lunes en Caracol Radio, en donde fue enfático sobre el presunto amaño del encuentro que definió al último clasificado del Torneo BetPlay y destacó que es un tema palpable en el Fútbol Profesional Colombiano.



“Genera un poco tristeza, de desconcierto todo lo que sucede. Son eventos que uno quisiera que no pasaran en el fútbol y lo peor de todo es que ya a todos nos parece normal. Llevamos bastantes años con situaciones similares, en las que entendería uno que violan la integridad deportiva y no pasa nada, no se toman los correctivos ni se hacen las investigaciones a esta clase de asuntos”.



Guzmán insistió en el tema de la propiedad, ya que el empresario Hernando Ángel es dueño del Deportes Quindío y de Boca Juniors de Cali. Además, ha estado relacionado con algunos escándalos con la hinchada del equipo cuyabro.



“Durante el partido celebrado en días pasados, en el cierre del todos contra todos del Torneo, había un encuentro que generaba algo de inquietud, que era ese entre Deportes Quindío y Boca Juniors por las situaciones conocidas por todo el mundo, es de público conocimiento lo de la incidencia manifiesta de una misma persona en los dos clubes (Ángel). Termina el resultado del partido generando más inquietudes que verdades”, indicó.



Boca Juniors de Cali cerró el torneo de la B con derrota contra Quindío. Foto: Dimayor/VizzorImage

¿Qué paso en el partido?

El dirigente del club boyacense se basó en dos episodios bastante polémicos que marcaron el resultado final de la fecha 16 de la segunda división de Colombia y que quedaron en video.



En el minuto 67, Boca Juniors de Cali se ganó un penal a favor; en el momento de la ejecución de la falta, quedó en evidencia cómo, supuestamente, el ejecutor del penal le hace un particular gesto al arquero rival; con la lengua, dentro de su boca, le señala la dirección hacia la cual iba a enviar el balón para que se lanzara al otro lado y convertir el cobro en el gol del 1-1 parcial.



“Durante dicho encuentro, observamos un gesto sospechoso realizado por el jugador Ferney Angulo, de Boca Juniors de Cali, y el guardameta Manuel Gardani que creemos que podría estar relacionado con un acto que compromete la integridad del juego”, fue el comunicado de un grupo de hinchas del Quindío que respaldan la teoría de Guzmán.

¿Arreglado el partido entre lo dos equipos de Ángel?



¡El jugador de boca le señala al arquero del @QuindioOficial donde va a patear!



CONVIRTIERON EL FÚTBOL EN UNA CORRUPTA MAFIA.



¿Qué hará la @Dimayor ?@PinoCalad @CesarGuzmanPat @nossadeportes @eldoctorpelaez pic.twitter.com/fORX03zynn — Santiago Tarquino (@SantiagoTarquin) October 12, 2023

“Se puede observar claramente cómo fue el desarrollo de ese partido... ese desafortunado gesto de uno de los futbolistas del equipo Boca Juniors, donde de manera evidente se observa cómo insinúa al portero rival hacia donde va a dirigir el cobro de un tiro penalti. Si antes habían inquietudes, eso sí genera certezas de que pudo existir un amaño de ese partido”.



Incluso reveló que casas de apuestas “de todo el mundo” habrían eliminado la posibilidad de apostar en ese partido “por todas las circunstancias que lo rodeaban” e incluso recordó cuando hace un tiempo “se podía observar al técnico de ese mismo equipo manifestando que entendía había amaño por parte de sus futbolistas en los resultados de algunos partidos”.



Otro episodio polémico del partido se dio en el minuto 97; con el empate 2-2 en el marcador ambos equipos se quedaban por fuera de la fase semifinal del campeonato, Boca Juniors de Cali recibió otro penal a favor que fue transformado en gol por Angulo y que le dio la clasificación al equipo caleño. El mismo gol eliminó a Patriotas Boyacá, que estaba jugando en simultáneo su partido y que ganó por goleada 4-0 frente a Tigres.

Facebook Twitter Linkedin

César Guzmán, máximo dirigente de Patriotas. Foto: Archivo particular

Esas son las suspicacias que Guzmán le pide a la Comisión Disciplinaria de la Dimayor que investigue: “Terminan pasando circunstancias que lo hacen pensar a uno mal. Las autoridades deberían iniciar las investigaciones correspondientes... valdría la pena que hoy le pusieran un especial interés al asunto que acaba de pasa”, concluyó.

DEPORTES

Con información de Futbolred

