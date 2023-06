El venezolano César Farías fue presentado este miércoles como nuevo técnico de Águilas Doradas, y de entrada, dejó muy claro que viene con objetivos muy grandes.

Farías, de 50 años, llega procedente del Aucas de Ecuador, al que sacó campeón a finales del año pasado por primera vez en su historia. Dejó el cargo tras un incidente en el partido contra el Barcelona, en el que agredió a dos jugadores rivales. Tras ser suspendido durante 14 meses, el club lo cesó de su cargo.

"Águilas Doradas es el superlíder del torneo, tiene una base de trabajo importante, el presidente no se quedó en eso y quiere con su gente reforzar el equipo para aspirar llegar más fuerte a la liguilla, entendiendo que hay momentos de puntos altos y otros bajos", dijo Farías en su presentación.



El venezolano destacó el trabajo que viene haciendo el club. "Hubo una salida importante, pero ya se están tomando soluciones en el caso, puede que haya más salidas, pero lo que me deja tranquilo es que siempre se ha tenido una inteligencia para estar siempre en competencia. Nuestro trabajo es poder ayudar en todo lo que se ha logrado y potenciarlo, dándole la mayor cantidad de herramientas", señaló Farías, haciendo referencia a la venta de Kevin Castaño al Cruz Azul, de México.



Farías ya fue campeón en Bolivia, con The Strongest (2016) y con Aucas, en Ecuador (2022), y cree que en Águilas también lo puede lograr, con una experiencia de 30 años de carrera.



"Espero que el fútbol colombiano pueda aprovechar toda la experiencia que he acumulado con los años. Tengo el compromiso de hacer bien las cosas, venir a trabajar y defender mi institución, tratando de sortear los problemas de la mejor manera", dijo Farías, quien además dirigió las selecciones de Venezuela y Bolivia.

César Farías, técnico de Bolivia, habla del duelo contra Colombia os bolivianos serán jueces del equipo de Reinaldo Rueda en la penúltima fecha de la eliminatoria. César Farías llega a Águilas Foto: Juan Pablo Rueda y Twitter

