César Farías denuncia presiones para poner a un jugador en partido del América

César Farías es el técnico del América de Cali, pero no ha tenido buenos momentos al frente del club vallecaucano, que busca la clasificación a los ochos mejores del primer torneo del año.

Frentero

El estratega venezolano llegó al club tras la salida de Lucas González y la intención de traer a Ricardo Gareca, pero ha estado en el ojo del huracán.

Farías contó intimidades de lo que ha pasado en el club, pero sorprende cuando se refirió a las presiones que ha tenido para alinear a jugadores.

"Me tocó esta semana, me vinieron a apretar y ustedes saben que yo no me dejo apretar. A mí me tratan con educación y yo respondo con educación", dijo en entrevista al País de Cali.

César Farías, DT del América. Foto:Dimayor Compartir

Y agregó: "Cuando vienen y te aprietan para pedirte un jugador en especial, y ya me lo había pedido un periodista en una rueda de prensa cuando ese jugador ni siquiera estaba convocado, uno empieza a atar cabos; y esos cabos le permiten a uno pensar cosas, más cuando llaman a mi representante para ver si nosotros podemos transar algo; lo único que digo es que se equivocaron de camino, nosotros no trabajamos así. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos tocando intereses que la gente no conoce y que los había".

Farías señaló que los hinchas han hecho eso, que han ido a pedirle cambios, pero él ha sido ajeno a esa presión.

"Lo han hecho, pero yo hago caso omiso; y no la cojo con el jugador porque uno valora el momento de todos. No puedo por un externo o un tercero confrontar al actor principal. Pero tengo que bloquear todo eso de afuera", contó.

