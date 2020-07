Implicado en reventa de boletas defiende a la Federación y a Jesurún

El ajedrez político en la Federación Colombiana de Fútbol sigue, luego de la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de multar a esa entidad y a su antiguo comité ejecutivo con 16.000 millones de pesos, por el escándalo de reventa de boletería durante las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018.



El que tiene el panorama más complicado es Ramón Jesurún, primer vicepresidente cuando se firmó el contrato con Ticket Shop y actual presidente. Aunque sus argumentos de defensa están en marcha y las decisiones no están en firme, hay voces que lo han invitado a dejar el cargo.



El ministro del Deporte, Ernesto Lucena, sugirió que los sancionados deberían dar un paso al costado y aclaró que eso es del fuero individual y no legal.



“Soy respetuoso de la legalidad de los cargos. No soy amigo de pedir renuncias”, dijo Lucena a Blu Radio.



EL TIEMPO supo que Jesurún tiene previsto reunirse este jueves con el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, para hablar de la situación. Por estatutos si se va Jesurún, asumiría el primer vicepresidente, Jorge E. Vélez, a quien le cuestionan su labor en la Dimayor.



Este miércoles, se conoció un video en el que César Ronaldo Carreño, representante de Ticket Shop, quien aceptó cargos, asegura que la Federación y Jesurún no tuvieron nada que ver con el delito.

En defensa Parte de la declaración de César Ronaldo carrero.

