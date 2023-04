El pasado 16 de abril se presentaron hechos violentos en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, donde se iba a llevar a cabo el partido entre Atlético Nacional y América de Cali.



Los aficionados al equipo paisa comenzaron a generar desmanes que dejaron tres policías heridos, además de daños materiales.

No se hicieron esperar las críticas. El periodista y comentarista César Augusto Londoño publicó un video, por medio de su cuenta de Twitter, en el que hablaba sobre este hecho, el cual ocasionó que no se realizara el partido.



En la descripción del video, Londoño expuso su primer comentario ante lo sucedido: "Si las autoridades y los clubes no acaban con las barras bravas, las que tienen como objetivo la violencia, son ellas la que van a acabar con el fútbol”.



En el videoclip afirmó que la barra Los del Sur tenía "todo planeado". Además de mencionó que el club Atlético Nacional había comunicado, días antes, la suspensión de los beneficios económicos hacia esa hinchada.

Comunicado de prensa de Atlético Nacional donde se aclara el tema con la Barra LDS. pic.twitter.com/dJ4AqwN2Zk — Vamos Mi Verde #AtléticoNacional (@vamosmiverdecom) April 16, 2023

Eso no es todo, ya que tildó a los integrantes de la barra como "vagos, drogadictos, con intenciones delicuenciales, quienes tienen hace rato un negocio montado con boletas, licor y viajes, pero inexplicablemente los siguen dejando entrar a los estadios".



Su comentario no tardó mucho en llegar a oídos de Felipe Muñoz, uno de los líderes de 'Los del Sur', quien respondió, en el canal de YouTube denominado 'Dimelo King', de forma indignada.



"Creo que me sé de memoria los tuits de ese personaje nefasto, a quien no sé cómo le doy importancia, pero me toca enterarme muy bien de esos adefesios periodísticos de todos los días. Me imagino que es uno donde dice 'drogadictos'. Sinceramente, a eso no hay que gastarle neuronas leyendo. Yo me imagino que ha dicho lo mismo que toda la vida”, comentó.



Además, aclaró que las afirmaciones de Londoño eran generalizadas, dado que si había personas que generaban este tipo de comportamientos, no todos actuaban así.



“Es una afirmación torpe, estúpida, tonta, calumniosa, discriminatoria, estigmatizante, estereotipadora. Lo que él dice es algo que él cree o que tal vez pueda existir en las barras, pero que no existe la manera de generalizar de esa forma. Es una apreciación estúpida de un periodista que es muy célebre, y no porque sea bueno”.

También, aprovechó la oportunidad para recordarle a Londoño el golpe que le propinó hace unos 30 años el exarquero René Higuita: "No sé si sabías que un ídolo, René Higuita, una vez le dio su merecido en un aeropuerto hace muchos años, precisamente por imprudente, por grosero, por irrespetuoso. Entonces es algo a lo que ni siquiera se le puede dar atención. Prefiero darles la atención a periodistas que aun estando equivocados, aun calumniando, más o menos están cercanos a la realidad o más o menos tienen el problema identificado. Este se refiere a un montón de personas que no tienen que ver acá”.

Si las autoridades y los clubes no acaban con las barras bravas, las que tienen como objetivo la violencia, son ellas la que van a acabar con el fútbol pic.twitter.com/dJN8PXaxBj — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) April 17, 2023

¿Qué le respondió César Augusto Londoño?

Después de varios días de las declaraciones del líder, Londoño decidió hablar al respecto por medio del programa que lidera en la cadena radial de Caracol Radio, 'El pulso del fútbol'.



Allí, hizo saberle a Felipe Muñoz que su comentario sobre la erradicación de las barras aún seguía en pie. "Don Felipe, mire. Ustedes, los barristas, Los del Sur, quedaron en evidencia. Con la violencia que ejercen desnudaron sus propósitos claramente económicos con el tema de la barra (…) Ustedes usan la violencia para intimidar y amedrentar las directivas de Nacional. Se les acabó la ‘tetica’, esos 1.200 millones de pesos que les daba Nacional por cuidarse ellos mismos y a la barra visitante que ellos iban a agredir”.



Finalmente, durante el programa también habló sobre el hecho que aconteció con René Higuita, explicando que eso había sucedido en los años 90.



"Yo sí sé bien qué hacían los jugadores de Nacional jugando en La Catedral, al lado de Pablo Escobar e invitados por él mismo y que bajaban de La Catedral en los carros en los que llegaban a sus casas. No me hable de eso porque tengo muchas historias”, dijo Londoño.

Laura Daniela Alarcón Vargas

