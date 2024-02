¿Por qué la crisis del arbitraje colombiano? Las causas del pésimo momento

El arbitraje colombiano está en crisis. Y no es de ahora, pero justo en este momento, ante la cadena de errores y polémicas que se han presentado en los partidos de la Liga, hay un ambiente enrarecido por el desempeño de los árbitros y el manejo que se le viene dando a la herramienta VAR, que no está brindando las garantías esperadas. Hay controversia, pero sobre todo, preocupación.



(Le puede interesar: Conmebol anuncia novedoso cambió en el protocolo VAR: nueva medida)

La Liga del primer semestre de este 2024 está sacudida por los errores arbitrales, que han desatado malestar de los entrenadores, inconformidad de los clubes y críticas de los mismos directivos. Es tan crítica la situación que ya se han conocido árbitros que han dejado de ser designados por la Comisión Arbitral, por su bajo rendimiento. Uno de los casos más sonoros fue el de los árbitros Heider Castro, encargado del VAR, y el AVAR Mauricio Mercado, retirados del panel arbitral tras incurrir en errores en el partido de la fecha 7 de la Liga entre Envigado y América, que quedó 1-1. El central de ese partido, Edwin Trujillo, no ha sido designado en las últimas fechas.



Otros árbitros han dejado de ser nombrados, por ejemplo, el central Carlos Ortega no dirige desde hace siete jornadas. El VAR David Rodríguez no es nombrado hace cuatro fechas, debido a la acción en el partido Bucaramanga y Once Caldas, en el que se marcó gol tras empujón contra el portero. Óscar Gómez, VAR, y Hermínzul Calderón, AVAR en el partido Alianza vs. Pereira, no son citados en las últimas tres fechas. En ese juego el portero de Alianza, Jaime Mora, lesionó al atacante Gonzalo Lencina y no fue ni siquiera amonestado por el central Wílmar Roldán.

Facebook Twitter Linkedin

Árbitro Andrés Rojas Foto: Dimayor

Las críticas de fondo apuntan hacia la Comisión Arbitral y al trabajo que viene desarrollando con el arbitraje colombiano. Sin embargo, esta semana el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, salió a respaldar a Ímer Machado, cabeza de la comisión técnica arbitral y quien está en el ojo del huracán. “Machado es empleado nuestro y es un hombre serio que trabaja muy bien. ¿Qué responsabilidad tiene por un eventual error arbitral o de interpretación?”.



La Federación implementó desde el año pasado la liberación de algunos audios del VAR, con el propósito de dar transparencia a las decisiones que se toman con ayuda de esta herramienta tecnológica. Sin embargo, hay debate sobre por qué los audios publicados son selectivos, hay jugadas polémicas de las que no se conoce la conversación de los árbitros.



Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, afirmó que no todos los audios se publican por protocolo Fifa y que la escogencia es potestad de la Comisión Arbitral. “Sí nos preocupa el tema del VAR, los clubes ya me lo han manifestado de forma escrita y verbal”, dijo el dirigente en el programa Zona libre de humo.

Facebook Twitter Linkedin

Envigado vs. América. Foto: Win Sports

El domingo pasado hubo una de las acciones que más han levantado polvo en lo que va del campeonato y fue por un gol de Junior que significó el empate 3-3 contra Pereira en tiempo de descuento. Ese gol, antecedido por una posición en fuera de lugar de Carlos Bacca, desató el debate entre quienes interpretan que el jugador obstaculizó la vista del portero, que posteriormente dio el rebote al anotador, y quienes dicen que no. De hecho, en el audio liberado de la jugada el VAR manifestó que “el guardameta siempre tuvo visión de la pelota”. El central Andrés Rojas, que primero invalidó la acción, convalidó el gol.

Tantos errores han despertado la enorme preocupación de los equipos. César Guzmán, presidente de Patriotas y quien recientemente denunció posibles interferencias de apostadores ilegales en la Liga, manifestó: “Hay yerros continuos que han sido advertidos y denunciados y han generado preocupación de los clubes; todos al unísono han manifestado esa preocupación, no de ahora, de tiempo atrás, y le han pedido a la dirigencia de la Federación que hay que corregir. Si no se corrige, es por falta de capacitación, pero si nos dicen que los árbitros están capacitados, con grandes recursos y tiempos, y los yerros continúan, ya no se trata de capacitación, sino de factores externos, que es lo que, al menos yo, no quiero pensar... Si tanta inquietud ha sido advertida hace tanto, debe haber cambios estructurales en el arbitraje”, opinó Guzmán.

Facebook Twitter Linkedin

Pereira vs. Junior. Foto: Win Sports

Mientras tanto, la Asociación de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), expresó la necesidad de la profesionalización del arbitraje. “La profesionalización de los árbitros les permitiría dedicarse de lleno a esta labor, con una preparación física adecuada y la capacitación y actualización necesarias para cumplir con las exigencias del fútbol actual, especialmente con el manejo de las nuevas herramientas tecnológicas”.

¿Por qué tantos errores?

La polémica está encendida. Los errores no paran. ¿Qué pasa? ¿Qué hacer? Wílmer Barahona es un exárbitro colombiano y analista arbitral. Considera que el mal momento viene de hace tiempo y propone algunas medidas. “El arbitraje colombiano está en crisis, pero hace tres años aproximadamente. Lo que pasa es que se agudiza cuando pasan estas polémicas. El arbitraje en su estructura debe cambiar. ¿Cómo mejorar? Primero, profesionalizar el arbitraje. Segundo, hay una Comisión Arbitral manejada por cinco señores, uno médico, otro político, otro congresista..., pero ninguno fue árbitro. Hay que cambiar esa comisión por personas que manejen el tema arbitral, y tercero, la comisión técnica que integran Ímer Machado y Fernando Avendaño, hay que desafectarlos y poner 3 o 4 personas de confianza, experiencia y con reconocimiento nacional e internacional”, opina.



Sobre las críticas al VAR, el analista considera: “El VAR funciona perfectamente, lo que no funciona es quien lo maneja; con malas interpretaciones, no miran el espíritu de las reglas. Hay que trabajar con los árbitros VAR, hay que hacer retroalimentación con todos los árbitros cada fecha: se obró bien en esto y hay que mejorar en esto”.

Facebook Twitter Linkedin

Envigado vs. América y cabina del VAR Foto: Dimayor y Néstor Gómez. EL TIEMPO

José Borda es otro analista arbitral, también fue árbitro y tiene su punto de vista sobre la crisis actual: “El arbitraje colombiano no está andando bien en la actualidad. Hay muchos problemas de capacitación, preparación y unificación de criterios entre los árbitros, lo que se ve reflejado en los terrenos de juego, con tantos escándalos”, asegura Borda. Agrega sobre el VAR: “En la Liga no se ve que haya una clara línea de intervención, el VAR llama cuando no debe, y cuando debe no lo hace; igual los árbitros: a veces, cuando los llama el VAR no le hacen caso, todo eso se debe a que no hay políticas claras para el manejo de la tecnología arbitral por parte de la comisión técnica y por eso se ven malas decisiones”.



(Lea además: Crisis del arbitraje: ¿Colombia debería imitar decisión de Ecuador?)



Borda tiene su propia propuesta para atacar el problema: “¿Qué se puede hacer? Cambiar la comisión técnica (la encargada de la capacitación, selección y promoción de árbitros) pues no ha dado resultados, el trabajo de Ímer Machado, el director, ha sido nulo. Segundo, que la Federación les dé herramientas a los árbitros VAR para que practiquen y adquieran experiencia fuera de los partidos. Hoy no tienen dónde y llegan a los partidos a improvisar. Tercero, que haya más capacitación teórica, practica, física y técnica para los jueces; incluso, que traigan instructores extranjeros para que actualicen a los árbitros en las últimas tendencias en materia arbitral. De esta manera se iniciaría una mejora en el referido nacional; si no lo hacen, seguimos con los mismos en las mismas”.



Andrés Grimaldos es otro experto arbitral, cuya cuenta en ‘X’ llamada VAR Central, analiza las actuaciones arbitrales en cada jornada, y dijo: “Son muchos factores. Incompetencia, falta de una mejor capacitación, falta de apostarle a la meritocracia y no a designar por amiguismos. Falta una mejor retroalimentación, es decir, reunirse la comisión técnica con los árbitros a revisar jugadas, a explicarlas, a ponerse de acuerdo en situaciones determinadas que se presentan en los partidos. La famosa unificación de criterios”. Sobre el VAR, Grimaldos opinó: “Si nos fijamos, la mayoría de árbitros que son VAR, son profesionales a los que no les ha ido tan bien arbitrando en campo, entonces les dan la oportunidad con la herramienta tecnológica y pues claramente muchos de ellos no rinden definitivamente”.



Mientras los equipos le exigen a la Federación que tome medidas de fondo, los errores persisten fecha a fecha y los árbitros siguen en la mira por sus fallas. El momento es crítico.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

Más noticias de deportes