Catalina Usme y el grito de batalla del América en la final femenina

Catalina Usme, la gran referencia del América y el técnico del equipo, Andrés, del mismo apellido de la estrella, hablaron antes del partido de este lunes contra el Medellín, que le puede dar el título de la Liga femenina al conjunto vallecaucano.

“Siempre que la pelote esté ahí tendré la convicción de que va para adentro. Es más fuerte mi convicción. Ojalá tenga la oportunidad de marcar. Ojalá, y lo clave, es que el grupo sume”, señaló la delantera.



Y agregó: “Lo más importante es estar tranquilas. Acá no está en juego la vida de nadie. Esto es un juego. La ventaja es que pensamos así y eso le baja presión. No me preocupa el estado de ánimo de ellas. Tengo la certeza de que vamos a hacer un buen trabajo. Es un partido diferente. Las finales no se juegan sino que se ganan y estamos dispuestas a dar lo mejor en la cancha”.



El técnico, entre tanto, está satisfecho porque cuenta con todo el plantel disponible para defender el 2-0 a favor del partido de ida.



“Todos los partidos son distintos. No hay dos partidos iguales. Somos buenos visitantes, Medellín es buen local, entonces, son otros 90 minutos, otra historia, otro escenario”, precisó.



“El grupo está a disposición. Hay un cansancio acumulado, normal, pero contamos con todas las jugadoras para el partido”, dijo.



