¿Simulación de Plata o agresión de Fuentes? Esto dijo la Dimayor

Una de las acciones polémicas del partido entre Tolima y Junior, el pasado 27 de noviembre, fue la jugada que terminó en la expulsión del lateral Gabriel Fuentes, del equipo visitante. Para el árbitro de ese encuentro, Andrés Rojas, Fuentes agredió al delantero del Tolima Ánderson Plata.

Los videos del partido mostraron que Fuentes no había tocado a Plata, por lo cual la Comisión Arbitral solicitó a la Comisión Disciplinaria del campeonato que se investigara a Plata por simulación.



Plata fue citado por la Comisión a rendir descargos. Esta fue su declaración:



"Si se observa con detenimiento el video enviado junto con la presente solicitud de información, se puede observar claramente dicha agresión, en la cual el jugador en mención al yo atacarlo por la parte de abajo en disputa del balón, saca su brazo izquierdo hacía atrás y me pega en la cara, más exactamente en la boca, generándome una pequeña herida en la parte interna de labio inferior, agresión que además repite con la mano derecha y nuevamente con la mano izquierda, pegándome nuevamente en este caso en mi hombro izquierdo, actitud que evidencia la intención clara del jugador de agredirme, agresión que por el dolor generado en el momento hace que me caiga al piso, tomándome la cara por el impacto que siento. Estas imágenes se pueden observar perfectamente el minuto 58:09 y 58:17 de la transmisión, que para mayor claridad adjunto en fotografía de la imagen congelada.”



“Tan real fue la agresión que sufrí, que como lo certifica de manera clara el Dr. Carlos Fernando Niño Valbuena, Médico del Club, por razón de la misma se me generó una herida en la mucosa del labio de más o menos 10x5 mm, la cual aún hoy pasados 6 días del partido se puede observar, como se prueba con la fotografía que adjunto”.



Con la declaración de Plata, la Comisión revisó nuevamente los videos del partido y para ellos, sí hubo golpe de parte de Fuentes, con lo cual le dio la razón al árbitro.



Así las cosas, la investigación por simulación a Plata fue archivada y Fuentes fue castigado con tres partidos de suspensión y 466.507 pesos de multa por conducta violenta contra un adversario.



Fuentes se perderá el partido de vuelta de la final de la Liga, contra América, el sábado. En el primer juego fue habilitado por la presencia de tres jugadores de Junior en la convocatoria de la Selección Sub-20.

