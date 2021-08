¿Humo blanco? Decisión de la asamblea de Dimayor en el caso Fernando Uribe

El conflicto entre Atlético Nacional y Cortuluá tuvo este miércoles un nuevo capítulo, luego de la asamblea extraordinaria de la entidad que se realizó en el auditorio de la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol.

Los dos clubes mantienen un litigio por los derechos del jugador Fernando Uribe, que llegó a Nacional en 2012, procedente del Chievo Verona, de Italia. En ese entonces, se llegó a un acuerdo para que los dos clubes compartieran los derechos económicos en partes iguales y se tasó una posible venta en 10 millones de dólares.



Sin embargo, Nacional prestó a Uribe a Millonarios en 2014 y luego no le renovó el contrato, por lo cual el futbolista quedó en libertad de acción. Cortuluá reclamó el pago de su parte del jugador y la Comisión del Estatuto del Jugador de la Dimayor y de la Federación fallaron a su favor.



Luego, los verdes llevaron el caso al TAS, que determinó que Nacional debía pagarle a Cortuluá solo el 50 por ciento del valor del préstamo de Uribe a Millonarios (150 mil dólares). Pero el equipo vallecaucano llevó el caso al Tribunal Federal Suizo, que dijo que el TAS no tenía competencia y que el caso ya se había decidido con las normas de la Federación Colombiana, por lo cual volvía a aparecer la deuda de los cinco millones de dólares, razón por la cual Nacional no puede inscribir nuevos jugadores mientras no pague.



Nacional apeló a una acción de tutela para reclamar el derecho al debido proceso, la cual fue negada. Antes, los cinco jugadores que llegaron al club este semestre optaron por la misma vía, reclamando el derecho al trabajo. Todas las tutelas fueron declaradas improcedentes y ahora, los futbolistas se enfrentan a una investigación de la Comisión Disciplinaria.



En la asamblea, los presidentes de los clubes firmaron una declaración en la que acatan los estatutos de la Fifa y apoyan a Dimayor para la resolución de conflictos. De acuerdo con eso, el cuadro verdolaga deberá pagarle los 5 millones de dolares más intereses al conjunto vallecaucano, o llegar a un acuerdo de pago con Cortuluá, para de esta manera poder inscribir a sus refuerzos. Eso debe hacerse antes del viernes, que es la fecha límite para anotar futbolistas en la Liga.



"Fue una reafirmación de la institucionalidad, de lo que significa eso y nuestras obligaciones como afiliados a la Federación Colombiana de Fútbol y Dimayor, una de ellas es reconocer el tema de la resolución de conflictos como está pactada en nuestros estatutos y reglamento, eso básicamente fue la asamblea", dijo Jaramillo en Win Sports.



Hasta ahora, Nacional no se ha pronunciado oficialmente sobre lo sucedido en la asamblea y la Dimayor tampoco emitió ningún comunicado acerca de lo sucedido.



